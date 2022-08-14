Suriyeli muhaliiflerle yönetimin arasında bir uzlaşma başlatılması yönünde çağrısını açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çağrısının hemen ardından olaylar patlak verdi. Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen protesto gösterileri bazı çirkin ve kabul edilemez olaylara da sahne oldu. Esad rejimiyle görüşme yapılmasına şiddetle karşı çıkan Suriyeliler, Cerablus’ta protesto gösterileri düzenledi be çok sayıda olay çıkardı. Bu olaylar sırasında kentet bulunan Türk bayraklarına saldıran hainler bayrağı yakmaya ve indirmeye çalıştı.
DÜNYA
14 Ağustos 2022 - 15:54
Cerablus'ta Türk bayrağına el uzatan hainler yaka paça gözaltına alındı
Dış İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli muhalifler ile yönetimin arasında bir uzlaşma sağlanması yönünde yaptığı açıklamanın hemen ardından protesto başlatan ve Türk Bayrağı'na saldırarak indirmeye çalışan 6 kişi yaka paça gözaltına alındı.
DÜNYA
14 Ağustos 2022 - 15:54