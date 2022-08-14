DÜNYA
14 Ağustos 2022 - 15:54

Cerablus'ta Türk bayrağına el uzatan hainler yaka paça gözaltına alındı

Dış İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli muhalifler ile yönetimin arasında bir uzlaşma sağlanması yönünde yaptığı açıklamanın hemen ardından protesto başlatan ve Türk Bayrağı'na saldırarak indirmeye çalışan 6 kişi yaka paça gözaltına alındı.

DÜNYA
14 Ağustos 2022 - 15:54
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Cerablus'ta Türk bayrağına el uzatan hainler yaka paça gözaltına alındı


Suriyeli muhaliiflerle yönetimin arasında bir uzlaşma başlatılması yönünde çağrısını açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çağrısının hemen ardından olaylar patlak verdi. Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen protesto gösterileri bazı çirkin ve kabul edilemez olaylara da sahne oldu.

Esad rejimiyle görüşme yapılmasına şiddetle karşı çıkan Suriyeliler, Cerablus’ta protesto gösterileri düzenledi be çok sayıda olay çıkardı. Bu olaylar sırasında kentet bulunan Türk bayraklarına saldıran hainler bayrağı yakmaya ve indirmeye çalıştı.



Cerablus'ta Türk bayrağına el uzatan hainler yaka paça gözaltına alındı

Türk bayrağına el uzatan hainlere soruşturma

Provokatörler tarafından başlatılan eylemlerde halkı kışkırtmak için Türk bayrağını yakmaya ve indirmeye çalışanlar büyük tepki topladı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrasında Gaziantep Cerablus Jandarma Danışman Komutanlığı ile birlikte Cerablus Askeri Şurta yaşanan çirkin olaylarla ilgili bir soruşturma başlattı.

Bu kapsamda protesto başlatarak Türk bayrağını yakan ve indirmeye çalışan 6 kişi yaka paça gözaltına alındı. Olayların büyümesine neden olan provokatörlerin isimlerinin A.K., A.M., A.E.A., A.E.S., F.E.M ve M.E.C. olduğu belirlenirken şahısların gözaltındaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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