MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 12:50

Ceren Hindistan'ın davasında şoke eden gelişme

Ceren Hindistan’ın kanser tedavisi gören kızı için açtığı davada şoke eden gelişme…

MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 12:50
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Ceren Hindistan’ın davasında şoke eden gelişme


Eski tescilli güzel Ceren Hindistan eski sevgilisi iş insanı Ümit Arslan’dan bir kızı var. Şiddetli geçimsizlik sebebi ile ayrıldığı sevgilisi ile sık sık gündem olan Ceren Hindistan’ın kızı Arya’nın rahatsızlanması sebebi ile zor günler geçirmişlerdi. Sosyal medyada kızının sağlık durumu hakkında sık sık paylaşım yapan Ceren Hindistan hastanenin kızının tedavisini doğru uygulamadıklarını iddia etmişti. Ceren Hindistan

Davada karara varıldı 



Ceren Hindistan böbreğinde tümör tespit edilen küçük kızı Arya için tedavi sürecinde kemoterapi görmesini istemeyen Ceren Hindistan eski sevgilisi Ümit Arslan’ın destek olmadığını iddia etmiş ve hastane yönetimi hakkında da tedavi etmedikleri iddialarında bulunmuştu. Hastane yönetimi iftira davası açmış ve dava gizli olarak yürütülmüştü. Geçtiğimiz günlerde davanın duruşması görüldü. Hastane avukatları ve Ceren Hindistan’ın avukatının katıldığı duruşmada karar Ceren Hindistan’ın aleyhine sonuçlandı. Yaklaşık 4 yıldır süren davada karar aşamasına gelindi. Mahkeme hastaneyi haklı buldu. Suçu bize yüklemeye çalışıyor diyerek iftira davası açan hastane davayı kazandı. Ceren Hindistan’ın tazminat ödemesine karar veren mahkeme Ceren Hindistan’ı suçlu bularak yaklaşık 20 bin Tl ödemesine karar kıldı. Ceren Hindistan

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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