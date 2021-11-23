Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, 2 kez ağırlaştırılmış hapse mahkum edildi!

Ordu'da üniversitede okuyan ve evinin önündeyken Özgür Arduç (36) tarafından bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in ölümüne ilişkin açılan dava sonuca ulaştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, katil zanlısı Özgür Arduç'un koşullu salıvermeden yararlandırılmayarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması devam eden Özgür Arduç, canavarca hisle kasten öldürme suçlamasında daha önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmıştı. Ceren Özdemir'i öldürdükten sonra kendisini yakalamak isteyen polislerden Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, ve yine polis memuru Haydar Değerli'yi yaralamaktan 9 ay hapis cezası almıştı.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerçekleştirdiği davalar sonucunda Özgür Arduç'a verilen hapis cezasının onanma işlemi Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne iletilirken, Yargıtay, incelemeye aldığı ceza dosyası hakkında kararını verdi. ve ağır cezanın Özgür Arduç hakkında kesinleştirdiği kararı onadı.
Koşullu salıverme işlemlerinden yararlanamayacak olan katil zanlısı Özgür Arduç, cezasını sıkı güvenlik rejimleri kapsamında çekecek.