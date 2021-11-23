GÜNDEM
23 Kasım 2021 - 17:37

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, 2 kez ağırlaştırılmış hapse mahkum edildi!

Ordu'da, üniversitede okuyan Ceren Özdemir'i bıçaklayarak ölümüne neden olan Özgür Arduç'un cezayı mahkeme tarafında onandı. Arduç, canavarca hisle kasten öldürme suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNDEM
23 Kasım 2021 - 17:37
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, 2 kez ağırlaştırılmış hapse mahkum edildi!
Ordu'da üniversitede okuyan ve evinin önündeyken Özgür Arduç (36) tarafından bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in ölümüne ilişkin açılan dava sonuca ulaştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, katil zanlısı Özgür Arduç'un koşullu salıvermeden yararlandırılmayarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.








Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması devam eden Özgür Arduç, canavarca hisle kasten öldürme suçlamasında daha önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmıştı. Ceren Özdemir'i öldürdükten sonra kendisini yakalamak isteyen polislerden Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, ve yine polis memuru Haydar Değerli'yi yaralamaktan 9 ay hapis cezası almıştı.


Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerçekleştirdiği davalar sonucunda Özgür Arduç'a verilen hapis cezasının onanma işlemi Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne iletilirken, Yargıtay, incelemeye aldığı ceza dosyası hakkında kararını verdi. ve ağır cezanın Özgür Arduç hakkında kesinleştirdiği kararı onadı.

Koşullu salıverme işlemlerinden yararlanamayacak olan katil zanlısı Özgür Arduç, cezasını sıkı güvenlik rejimleri kapsamında çekecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Ankaralı kadınlara ulaşımda büyük kolaylık! Artık istedikleri yerde inebilecekler..
Ankaralı kadınlara ulaşımda büyük kolaylık! Artık istedikleri yerde inebilecekler..
Telefonda hipnoz ederek 4 milyon lira dolandıran şahıs yakayı ele verdi
Telefonda hipnoz ederek 4 milyon lira dolandıran şahıs yakayı ele verdi
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu arasında kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu arasında kritik...
İçme suyu hattından çıkan 5 metrelik 'kunduz'
İçme suyu hattından çıkan 5 metrelik 'kunduz'
Tekirdağ'da korkunç kaza! 2 ölü,15 yaralı
Tekirdağ'da korkunç kaza! 2 ölü,15 yaralı
Ataşehir'de doğalgaz patlaması! 1yaralı
Ataşehir'de doğalgaz patlaması! 1yaralı
Çok sayıda milletvekili hakkındaki fezleke mecliste
Çok sayıda milletvekili hakkındaki fezleke mecliste
Çorum'da dehşet anları! Tartıştığı kadını defalarca bıçakladı
Çorum'da dehşet anları! Tartıştığı kadını defalarca bıçakladı
Dolar kurunda yükseliş devam ediyor! 23 Kasım dolar kuru ne kadar?
Dolar kurunda yükseliş devam ediyor! 23 Kasım dolar kuru ne kadar?
Bulgaristan’ın başkentinde felaket! Otobüsteki 46 kişi yanarak can verdi!
Bulgaristan’ın başkentinde felaket! Otobüsteki 46 kişi yanarak can...
Afganistan'da TV dizileri kadınlara yasaklandı!
Afganistan'da TV dizileri kadınlara yasaklandı!
Ankaralı kadınlara ulaşımda büyük kolaylık! Artık istedikleri yerde inebilecekler..
Ankaralı kadınlara ulaşımda büyük kolaylık! Artık istedikleri...