MAGAZİN
27 Mayıs 2023 - 12:09

Ceren Yalazoğlu Karakoç'tan mini etekli cesur pozlar! Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı açıldıkça açıldı! 'Aman diyim Pembe görmesin'

Kızılcık Şerbeti oyuncusundan dikkat çekici paylaşım ilgi odağı oldu. Kızılcık Şerbeti hangi oyuncusu paylaşımıyla ilgi odağı oldu? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
27 Mayıs 2023 - 12:09
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Ceren Yalazoğlu Karakoç’tan mini etekli cesur pozlar! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı açıldıkça açıldı! 'Aman diyim Pembe görmesin'


Kızılcık Şerbeti oyuncusu Nursema'nın paylaşımı olay oldu. Başarısı ile adından sıkça bahsettirmektedir. Oyuncunun hangi paylaşımı olay oldu? Merak edilen detaylar haberimizde.

KIZILCIK ŞERBETİ O OYUNCUDAN MİNİ ETEKLİ PAYLAŞIM!

Kızılcık Şerbeti'nin başarılı güzel oyuncusu Ceren Yalazoğlu adından sıklıkla söz ettirmektedir. Dizi ile oldukça popüler olan oyuncu dergi çekimlerine katıldı. Mini etek, desenli çorap kombini ile kameralar karşısında yerini aldı.Kızılcık Şerbeti



Başrollerinde Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun olduğu Kızılcık Şerbeti dizisi son zamanlarda sosyal medyada gündemde yerini alıyor.

Dizide Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu, dizide gösterdiği performansı ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf çekimleri ile ilgi odağı oldu.

Ceren Yalazoğlu, All Magazin için kamera karşısına mini etek, tüylü üst ve desenli çorap ile geçti. Takipçileri tarafından oldukça beğenilen başarılı oyuncuya "Pembe görmesin", "Pembe'nin kalbine iner" yorumları geldi.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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