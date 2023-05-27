Ceren Yalazoğlu Karakoç’tan mini etekli cesur pozlar! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı açıldıkça açıldı! 'Aman diyim Pembe görmesin'







KIZILCIK ŞERBETİ O OYUNCUDAN MİNİ ETEKLİ PAYLAŞIM!







Kızılcık Şerbeti oyuncusu Nursema'nın paylaşımı olay oldu. Başarısı ile adından sıkça bahsettirmektedir. Oyuncunun hangi paylaşımı olay oldu? Merak edilen detaylar haberimizde.Kızılcık Şerbeti'nin başarılı güzel oyuncusu Ceren Yalazoğlu adından sıklıkla söz ettirmektedir. Dizi ile oldukça popüler olan oyuncu dergi çekimlerine katıldı. Mini etek, desenli çorap kombini ile kameralar karşısında yerini aldı.Başrollerinde Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun olduğu Kızılcık Şerbeti dizisi son zamanlarda sosyal medyada gündemde yerini alıyor. Dizide Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu, dizide gösterdiği performansı ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf çekimleri ile ilgi odağı oldu. Ceren Yalazoğlu, All Magazin için kamera karşısına mini etek, tüylü üst ve desenli çorap ile geçti. Takipçileri tarafından oldukça beğenilen başarılı oyuncuya "Pembe görmesin", "Pembe'nin kalbine iner" yorumları geldi.