Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı













O SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Çerkeş'te dün akşam bir binanın birinci katında yer alan CHP İlçe Başkanlığı'na molotof atıldığı ihbarının ardından binaya çok sayıda polis ile itfaiye ekibi sevk edildi. Siz konusu saldırı yapan şüpheli kısa süre içinde etkisiz hale getirilerek yakalandı. Çerkeş Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Çerkeş'te bulunan CHP İlçe Başkanlığı'na ait binaya molotof kokteyli saldırı yapılmasına dair gözaltına alınan şüphelinin yakalandığı belirtildi.Valilik yaptığı yazılı açıklamasında, "Çerkeş ilçemizde, bir siyasi partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.