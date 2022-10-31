Çerkeş'te dün akşam bir binanın birinci katında yer alan CHP İlçe Başkanlığı'na molotof atıldığı ihbarının ardından binaya çok sayıda polis ile itfaiye ekibi sevk edildi. Siz konusu saldırı yapan şüpheli kısa süre içinde etkisiz hale getirilerek yakalandı. Çerkeş Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Çerkeş'te bulunan CHP İlçe Başkanlığı'na ait binaya molotof kokteyli saldırı yapılmasına dair gözaltına alınan şüphelinin yakalandığı belirtildi.
GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 12:11
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
Çankırı Çerkeş'te yer alan CHP İlçe Başkanlığı'na molotof kokteyliyle saldıran şüpheli yakalandı. İşte detaylar...
GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 12:11
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