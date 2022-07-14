Çeşme'de yangın mı çıktı? Çeşme yangınını kim çıkardı? Çeşme yangınında son durum

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangınların ardından şimdi de İzmir'in Çeşme ilçesinde yangın meydana geldi. Yangın söndürülmeye çalışılırken bir yandan da yangın nedenleri araştırılıyor. Vatandaşlar yangının neden çıktığını araştırıken son durumları da merak ediyor. Biz de haberimizde son dakika
bilgilerini paylaştık.
Çeşme'de yangın mı çıktı?
Çeşme Kutlu Aktaj Barajı'na yakın bir makilik alanında dün saat 13.30 sularında bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile dağılan yangını söndürme çabaları devam ederken vatandaşlar ise nedenini araştırmaya başladı.
Datça'da çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken bir yangın haberi de Çeşme bölgesinde bulunan bir makilik alanda yangın çıktığı haberleri gündeme geldi. Rüzgar Enerji Santralleri'nin etrafını saran ve İzmir-Çeşme otoyoluna ulaşan alevlere havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangının çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaparken oluşturduğu bir kıvılcımdan çıktığı öğrenildi.
Çeşme yangını kontrol altına alındı mı?
Yangın haberini alan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 30 arazöz ve 4 dozer ile karadan müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisi ile yangın etrafa yayıldı ve Enerji Santralleri'nin etrafını kapladı. Bunun yanı sıra İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu bölgesi yangın nedeni ile trafiğe kapatıldı.
Çeşme'de yangın neden çıktı?
Elde edilen bilgilere göre yangın bölgede yer alan bir çiftlikte görev yapan işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldi. Bunun yanı sıra yangında ihmale neden olanlar için adli işlem başlatıldı. Böldege rüzgar olması ise durumu olumsuz yönde etkiledi ve yangının yayılmasına neden oldu.
"Soğutma çalışmaları devam ediyor"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuyla alakalı olarak yangının kontrol altına alındığını paylaşırken şu ifadeleri paylaştı: "Çeşme Otoyolu'nun kuzey tarafındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak otoyolun güney kısmına sıçrayan yangın Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerimizi, orman yangın söndürme ekiplerine takviye olarak buraya yönlendirdik."
7 kişi gözaltına alındı!
Konuyla alakalı olarak yangına sebebiyet veren 7 kaynak işçisi göz altına alındı.