Yatırımını arsa üzerine yapacak olan yatırımcıları yakından ilgilendiren haber geldi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası üzerinden satış ihale bilgileri paylaşılırken Afyonkarahisar ili içinde imarlı arsa ilanları gelmeye başladı. Milli Emlak tarafından satışa çıkarılacak olan arsaların taşınmaz numarası ise 35140108102 olarak kamuoyuna duyurulurken yüz ölçüm ise 1.050,52 metrekaredir. Çeşme'deki imarlı arsalar hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi sayfası üzerinden merak edilen imarlı satışlar hakkında bilgi vermeye başladı. 15 Eylül 2022 tarihinde saat 11.30'da gerçekleşecek ihale için bilgiler verildi. Hazine hissesinin 522,39 metrekare olarak açıklandığı imarlı arsanın toplam muhammen bedeli 6 milyon 269 bin Türk Lirası olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli de 1 milyon 880 bin 700Türk Lirası olduğu açıklandı.
EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 13:02
Çeşme'de yatırımlık satılık arsa arayanlar Milli Emlak'dan satılık arsalar ilana çıktı! Çeşme'de imarlı arsa arıyorsanız mutlaka göz atın...
Milli Emlak Genel Müdürlüğü üzerinden satışı sunulan imarlı arsalar gündeme gelmeye devam ediyor. Çeşme'de bulunan imarlı arsaların ihaleleri için paylaşımlar gelirken vatandaşlar ise internet üzerinden araştırmaya başladı. Yayımlanan son ilana göre Milli Emlak İzmir'de konut alanı imarı arsa satışını başlattı. İşte detaylar...
EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 13:02
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