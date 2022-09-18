Çeşme'deki yangına müdahale sürüyor













Yangın, öğlen saatlerinde İzmir'in Çeşme ilçesi marina bölgesinin üst kısmında gerçekleşti. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürmek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer bölgeye yollandı. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü ve olumlu ilerlediği öğrenilirken, marina bölgesindeki bazı vatandaşlar helikopterlerin havadan müdahalesini ilgiyle takip etti.