Yangın, öğlen saatlerinde İzmir'in Çeşme ilçesi marina bölgesinin üst kısmında gerçekleşti. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürmek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer bölgeye yollandı. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü ve olumlu ilerlediği öğrenilirken, marina bölgesindeki bazı vatandaşlar helikopterlerin havadan müdahalesini ilgiyle takip etti.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 16:56
Çeşme'deki yangına müdahale sürüyor
İzmir'in Çeşme ilçesi marina bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürürken, marinada bulunan vatandaşlar helikopterlerin çalışmasını ilgiyle izledi.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 16:56
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