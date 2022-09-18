YAŞAM
18 Eylül 2022 - 16:58

Çeşme yangını kontrol altında

İzmir Çeşme'de çıkan yangın, kısa süre içerisinde ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 16:58
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Çeşme yangını kontrol altında

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi marina bölgesinin üst kısmındaki ormanlık alanda 14.32'de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 112'ye gelen ihbar sonucu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 14.45'te 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozerle yangına müdahalede bulundu. Yangın, yoğun çalışmalar sonucu 17.00'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışması ise devam etmekte.

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