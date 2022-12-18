MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 14:15

Cesur itirafları olay olan şarkıcıdan çok konuşulan paylaşım

Her yaptığı olay olan şarkıcıdan olay olan paylaşım…

MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 14:15
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Cesur itirafları olay olan şarkıcıdan çok konuşulan paylaşım


Yalı Çapkını dizisinde olay olan öpüşmesi sahnesine şarkıcı Aynur Aydın’dan gönderme geldi. Yaptığı açıklamalar ve cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Aynur Aydın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım gündem oldu. Aynur Aydın

Tepkisi takipçilerini güldürdü



Yakın zamanda konuk olduğu programda yaptığı ‘mastürbasyon itirafı’ uzun süre konuşulmuştu. Cesur sahne kostümleri ve klipleri de sık sık olay olan şarkıcıdan reyting rekorları kıran dizi Yalı Çapkını dizisinin çok konuşulan öpüşme sahnesi için attığı tweet herkesi güldürdü. Twitter da paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum alan şarkıcının paylaşımı klipleri hakkında sorun yaşadığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu için gönderme olduğu iddia edildi. Yalı Çapkını

İşte şarkıcının yaptığı o paylaşım. Aynur Aydın

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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