Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı para dudak uçuklattı







Avukat olmak için oraya girdi!







“ 1 ayda CEO maaşı kazandım “

2014-2015 yılları arasında yayınlanan İşte Benim Stilim adlı yarışma programıyla ünlenen Nihal Candan, Armağan Çağlayan’ın “ Zor Ama Yine De Sor “ adlı programına konuk oldu. Yarışmadan sonra sosyal medyada ünlenen ve kısa sürede yüzbinlerce takipçiye ulaşan Nihal Candan, özel hayatı ve aylık geliriyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.İşte Benim Stilim yarışmasıyla tüm Türkiye’nin tanıdığı isimlerden biri haline gelen Nihal Candan, bilindiği üzere sosyal medya fenomeni oldu. Instagram hesabında yayınladığı cesur fotoğraflar ile sık sık gündeme gelen Nihal Candan, aynı zamanda hukuk okuyor.Armağan Çağlayan’ın kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Nihal Candan, avukatlık yapmak için yarışmadan sonra açtığı güzellik merkezini kapattığını ve para kazanmak için farklı mecralara yöneldiğini söyledi. Dünya genelinde yüz binlerce üyesi olan, erotik fotoğrafların yayınlandığı Onlyfans’a girdiğini açıklayan Candan bir ayda CEO maaşı kazandığını belirti. Platformda bir ay boyunca aktif olduğunu söyleyen Candan, hukuk bürosu açmak için güzellik merkezini kapattığını, İngilizce öğrenmek için de İngiltere’ye gittiğini söyleyerek ‘’ benim gibi giyinen bir kızın taksicilik yapması beklenemez “ dedi.Sosyal medyadaki mevcut kitlesini bu şekilde değerlendiren Nihal Candan, Onlyfans’ta dekolte ve bikinili fotoğraflarını paylaşarak 100 bin TL kazandığını ve bunu yapmanın ona mantıklı geldiğini söyledi. Yabancı dil eğitimi için en kısa yolun bikinili fotoğraf paylaşmaktan geçtiğini savunarak, muhafazakar çoğunluklu bir toplumda yaşansa da bu tarz durumları ayıp karşılamadığını belirtti.Fakat bir ayın sonunda platformdaki özel mesajları fark eden Nihal Candan, buradan ayrılmaya karar verdiğini söyledi. Armağan Çağlayan ise “ İşte Benim Stilimle başlayan yolcuğunuzun sizi Onlyfans’e götüreceğini bilseydiniz yine de devam eder miydiniz? Ve Onlyfans tecrübesi şu ana kadar size ne öğretti? “ gibi sorular yöneltti. Öte yandan Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan ile birlikte sosyal medya üzerinden yüksek meblağlar kazanıyor. Farklı konuşma tarzları ve cesur pozları sayesinde üne kavuşan kardeşler, şimdilerde kendilerini eğitimlerine adamak istediklerini belirtiyor.