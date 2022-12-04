Cesur pozlarına ara veren Yasmin Erbil çıtayı yükseltti! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa pozlarını yayınladı..













YASMİN ERBİL'DEN OLAY HAREKET





Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta tiyatrocu ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Türkiye yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta haykıran iki sevgilinin son olarak dudak dudağa görülmeleri sosyal medyanın gündemine oturdu.27. yaşını kutlayan Yasmin Erbil, doğum gününde arkadaşları ve sevgilisiyle muhteşem ötesi bir gece geçirdi. Son günlerde verdiği pozlarla gündem yaratan Erbil, uzun süre sakladığı fakat daha sonra sevgili olduklarını itiraf ettiği Yiğit Poyraz ile çok samimi görüntüler verdi.Arkadaşlarıyla doğu günü kutlamasında sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa öpüşen Yasmin Erbil'in o anları sosyal medyada gündem oldu. Yiğit Poyraz sevgilisini öpmelere doyamazken ikiliyi bazı takipçiler çok beğendi bazıları da hareketi çok doğru bulmayarak eleştirdi.