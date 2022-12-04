Cesur pozlarına ara veren Yasmin Erbil çıtayı yükseltti! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa pozlarını yayınladı..

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta tiyatrocu ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Türkiye yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.
Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta haykıran iki sevgilinin son olarak dudak dudağa görülmeleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
YASMİN ERBİL'DEN OLAY HAREKET
Arkadaşlarıyla doğu günü kutlamasında sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa öpüşen Yasmin Erbil'in o anları sosyal medyada gündem oldu. Yiğit Poyraz sevgilisini öpmelere doyamazken ikiliyi bazı takipçiler çok beğendi bazıları da hareketi çok doğru bulmayarak eleştirdi.