MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 23:31

Cesur pozlarına ara veren Yasmin Erbil çıtayı yükseltti! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa pozlarını yayınladı..

Sürekli seksi ve cesur pozlarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile birlikte. Yasmin Erbil, arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenlerken yanında sevgilisi vardı. Yiğit ve Yasmin Erbil'in dudak dudağa verdikleri poz ise hem geceye hem de sosyal medyaya damga vurdu.

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 23:31
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Cesur pozlarına ara veren Yasmin Erbil çıtayı yükseltti! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa pozlarını yayınladı..


Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta tiyatrocu ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Türkiye yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. 

Yasmin Erbil Sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa



Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta haykıran iki sevgilinin son olarak dudak dudağa görülmeleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

YASMİN ERBİL'DEN OLAY HAREKET

Yasmin Erbil Sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa

27. yaşını kutlayan Yasmin Erbil, doğum gününde arkadaşları ve sevgilisiyle muhteşem ötesi bir gece geçirdi. Son günlerde verdiği pozlarla gündem yaratan Erbil, uzun süre sakladığı fakat daha sonra sevgili olduklarını itiraf ettiği Yiğit Poyraz ile çok samimi görüntüler verdi.

Yasmin Erbil Sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa

Arkadaşlarıyla doğu günü kutlamasında sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa öpüşen Yasmin Erbil'in o anları sosyal medyada gündem oldu. Yiğit Poyraz sevgilisini öpmelere doyamazken ikiliyi bazı takipçiler çok beğendi bazıları da hareketi çok doğru bulmayarak eleştirdi.

Yasmin Erbil Sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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