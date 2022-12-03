Cesur pozlarıyla büyüleyen Ayça Ayşin Turan, şimdide dekoltesini göbeğine kadar açtı!







ELBİSESİNDEKİ FİYONKLAR DİKKATLERDEN KAÇMADI







Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşamaya başlayan Ayça Ayşin Turan, cesur pozlarını arka arkaya paylaşmaya başladı. Dar siyah elbisesini tercih eden Ayça Ayşin Turan'ın göbeğine kadar inen dekoltesindeki fiyonklar dikkat çekti.Son günlerde yaptığı mayo paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan, bu sefer derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Göbeğine kadar açık dekoltesiyle göz dolduran güzel oyuncuya binlerce yorum yapıldı. Yorumların arasında en çok kullanılan ifadeler ise''Yine ateş ediyorsun'',''Her seferinde daha seksi'' oldu.Ada Masalı dizisinin sona ermesinin ardından tatile çıkan Ayça Ayşin Turan, verdiği cesur pozlarla takipçilerini büyüledi. Ayça Ayşin Turan, cüretkar elbisesiyle Instagram'ı sallarken ince fiziğiyle beğeni tüm beğenileri topladı. Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, göbeğine kadar inen uzun elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu.