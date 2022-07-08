EĞİTİM
08 Temmuz 2022 - 12:12

Çevik Kuvvet polisi nasıl olunur? Çevik Kuvvet polis olma şartları 2022

Emniyet Teşkilatı'nda en çok dikkat çeken birimlerden birisi Çevik Kuvvet Polisi'dir. Özellikle toplumsal olaylarda en çok görmeye alıştığımız Çevik Kuvvet Polisi, hayatımızın her anında da yerlerini alır. Çevik Kuvvet polisi olmak isteyen adayların en çok yanıtını merak ettiği soru ise 'Çevik Kuvvet polisi nasıl olunur?'dur. İşte, Çevik Kuvvet polis olma şartları 2022..

EĞİTİM
08 Temmuz 2022 - 12:12
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Çevik Kuvvet polisi nasıl olunur? Çevik Kuvvet polis olma şartları 2022


Çevik Kuvvet Polis birimlerine çalışanlar yasanın belirlemiş olduğu sınırların içerisinde meydana gelebilecek olan her türlü toplumsal olayların yaşanabileceği olay yerlerinde bölgenin güvenlik önlemlerini sağlar ve gerekli görüldüğü taktirde de olaylara müdahale ederek yakalama gibi işlemleri de gerçekleştirir. Çevik Kuvvet polisleri bu tür konuda beceri ve yetkiye sahip güvenlik güçlerin başına gelir.

Çevik Kuvvet polisi nasıl olunur

Çevik Kuvvet Polisi'nin görevleri



- Kanuna uygun olarak yapılan toplantıların ve gösteri yürüyüşlerinin düzenlenmesine ve güvenliğini sağlar.

- Kamuda düzeni bozabilecek nitelikte olan toplumsal hareketlilikler de meydana gelmesi muhtemel olan olayların yerlerinde gerekli önleyici tedbirler alırlar.

- Grevlerde ve lokavtlarda işyerlerinin tahribata uyumasını ya da işgalin önüne geçer. Belirli bir sürede bu yerlerde devriye hizmetlerini devam ettirir.

- Kanuna aykırı olarak düzenlenen sokak ve meydan hareketlerini önüne geçerek engeller.

- Toplumsal olaylarda grev ve lokavtlarla kanuna aykırı olarak sokak ve meydan olaylarında hem toplumun hem de vatandaşların maddi manevi varlıklarına tecavüz durumundan korur.

- Emniyet birimine bağlı diğer polis kuvvetlerinin yetersiz olması halinde her türlü törende gösterilerin girerek gerekli güvenlik önlemlerini alır ve toplumsal düzeni sağlar.

- Kanuna aykırı gerçekleştirilen olaylarda gerekli gördüğü takdirde zor kullanır ve kişi veya kişiler etkisiz hale getirmekle görevlidir.

Çevik Kuvvet polisi nasıl olunur

Çevik Kuvvet polisi nasıl olunur?

Çevik Kuvvet biriminde çalışabilmek için en önemli şartlardan birisi Polis olarak görevli olmaktır. Çevik Kuvvet birimi personelleri polis okullarından mezun olan memurlardır. Polis okulundan mezun olunması sonrasında atama yapılan ilin Çevik Kuvvetleri birimlerinde çalışma olasılığı yüzde 95'tir.

Mezuniyet sonrası ilk atama gerçekleştirildiğinde çevik kuvvet birimine geçiş yapan kişilere 'Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi' verilir.Çevik Kuvvet biriminde çalıştırabilmek için 45 yaşından küçük olan adaylar tercih edilir.

Çevik Kuvvet polisleri ne kadar maaş alır?

Çevik Kuvvet biriminde polis olarak çalışanların 2022 yılı için belirlene maaşları Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yeni başlayan polisler ilk 6 altı ayında 9 bin 515 TL'dir. Daha uzun süre çalışmaları ve ek mesai harcamaları sonrası ise Çevik Kuvvet Polislerinin maaşları 10.037 TL seviyesine çıkmaktadır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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