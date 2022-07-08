Çevik Kuvvet polisi nasıl olunur? Çevik Kuvvet polis olma şartları 2022







Çevik Kuvvet Polisi'nin görevleri







Çevik Kuvvet polisi nasıl olunur?

Çevik Kuvvet polisleri ne kadar maaş alır?

Çevik Kuvvet Polis birimlerine çalışanlar yasanın belirlemiş olduğu sınırların içerisinde meydana gelebilecek olan her türlü toplumsal olayların yaşanabileceği olay yerlerinde bölgenin güvenlik önlemlerini sağlar ve gerekli görüldüğü taktirde de olaylara müdahale ederek yakalama gibi işlemleri de gerçekleştirir. Çevik Kuvvet polisleri bu tür konuda beceri ve yetkiye sahip güvenlik güçlerin başına gelir.- Kanuna uygun olarak yapılan toplantıların ve gösteri yürüyüşlerinin düzenlenmesine ve güvenliğini sağlar. - Kamuda düzeni bozabilecek nitelikte olan toplumsal hareketlilikler de meydana gelmesi muhtemel olan olayların yerlerinde gerekli önleyici tedbirler alırlar. - Grevlerde ve lokavtlarda işyerlerinin tahribata uyumasını ya da işgalin önüne geçer. Belirli bir sürede bu yerlerde devriye hizmetlerini devam ettirir. - Kanuna aykırı olarak düzenlenen sokak ve meydan hareketlerini önüne geçerek engeller. - Toplumsal olaylarda grev ve lokavtlarla kanuna aykırı olarak sokak ve meydan olaylarında hem toplumun hem de vatandaşların maddi manevi varlıklarına tecavüz durumundan korur. - Emniyet birimine bağlı diğer polis kuvvetlerinin yetersiz olması halinde her türlü törende gösterilerin girerek gerekli güvenlik önlemlerini alır ve toplumsal düzeni sağlar. - Kanuna aykırı gerçekleştirilen olaylarda gerekli gördüğü takdirde zor kullanır ve kişi veya kişiler etkisiz hale getirmekle görevlidir.Çevik Kuvvet biriminde çalışabilmek için en önemli şartlardan birisi Polis olarak görevli olmaktır. Çevik Kuvvet birimi personelleri polis okullarından mezun olan memurlardır. Polis okulundan mezun olunması sonrasında atama yapılan ilin Çevik Kuvvetleri birimlerinde çalışma olasılığı yüzde 95'tir. Mezuniyet sonrası ilk atama gerçekleştirildiğinde çevik kuvvet birimine geçiş yapan kişilere 'Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi' verilir.Çevik Kuvvet biriminde çalıştırabilmek için 45 yaşından küçük olan adaylar tercih edilir.Çevik Kuvvet biriminde polis olarak çalışanların 2022 yılı için belirlene maaşları Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yeni başlayan polisler ilk 6 altı ayında 9 bin 515 TL'dir. Daha uzun süre çalışmaları ve ek mesai harcamaları sonrası ise Çevik Kuvvet Polislerinin maaşları 10.037 TL seviyesine çıkmaktadır.