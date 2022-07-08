Çevik Kuvvet polisi nasıl olunur? Çevik Kuvvet polis olma şartları 2022

Çevik Kuvvet Polis birimlerine çalışanlar yasanın belirlemiş olduğu sınırların içerisinde meydana gelebilecek olan her türlü toplumsal olayların yaşanabileceği olay yerlerinde bölgenin güvenlik önlemlerini sağlar ve gerekli görüldüğü taktirde de olaylara müdahale ederek yakalama gibi işlemleri de gerçekleştirir. Çevik Kuvvet polisleri bu tür konuda beceri ve yetkiye sahip güvenlik güçlerin başına gelir.
Çevik Kuvvet Polisi'nin görevleri
- Kanuna uygun olarak yapılan toplantıların ve gösteri yürüyüşlerinin düzenlenmesine ve güvenliğini sağlar. - Kamuda düzeni bozabilecek nitelikte olan toplumsal hareketlilikler de meydana gelmesi muhtemel olan olayların yerlerinde gerekli önleyici tedbirler alırlar. - Grevlerde ve lokavtlarda işyerlerinin tahribata uyumasını ya da işgalin önüne geçer. Belirli bir sürede bu yerlerde devriye hizmetlerini devam ettirir. - Kanuna aykırı olarak düzenlenen sokak ve meydan hareketlerini önüne geçerek engeller. - Toplumsal olaylarda grev ve lokavtlarla kanuna aykırı olarak sokak ve meydan olaylarında hem toplumun hem de vatandaşların maddi manevi varlıklarına tecavüz durumundan korur. - Emniyet birimine bağlı diğer polis kuvvetlerinin yetersiz olması halinde her türlü törende gösterilerin girerek gerekli güvenlik önlemlerini alır ve toplumsal düzeni sağlar. - Kanuna aykırı gerçekleştirilen olaylarda gerekli gördüğü takdirde zor kullanır ve kişi veya kişiler etkisiz hale getirmekle görevlidir.