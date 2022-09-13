Çevre dostu araç arayanlar dikkat! Yuki Tria model araca bakmadan geçmeyin! Yuki Tria 13 Eylül fiyat listesi







Yuki Tria özellikleri nelerdir?





Yuki Tria teknik özellikleri nelerdir?











Yuki Tria fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatlarının artmasının ardından sürücülerde çareyi elektrikli araçlara yönelmekte buldu. Yuki markasından çıkarmış olduğu Tria elektrikli 3 tekerlekli motosiklet fiyatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bizde yazımızda Yuki tria elektrikli motosiklet fiyatına sizler için yer verdik.İşte 13 Eylül 2022 Yuki Tria fiyat listesi…Elektrik enerjisi ile çalışan araçlar arasında yer alan Yuki Tria, tek bir izle kolay bir şekilde şarj edilebilme özelliğine sahiptir. Treeporter yakıt tasarrufunu en aza indirebilmek özelliği bulunan bu araçta fosil yakıt kullanılmaması da çevre dostu olmasını sağlamaktadır. Özellikle çevreye duyarlılığın arttığı bu süreçte birçok kişi fosil yakıt tüketen araçlardan daha çok elektrikli araçlara yönelmektedir. Tria son zamanlarda birçok kişinin dikkatini çekerken kullanım kolaylığı sayesinde de en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor.Birçok kişinin dikkatini de yer alan Yuki markasının Tria model elektrikli motosikleti teknik özellikleri şu şekildedir: Motor Gücü: 1200W Akü : 60V/52A X5 AKÜ Şarj Süresi: 6-8 Saat Elektirik Girişi:110V/220 50Hz Sarfiyat:90 Kilometre Menzil:55 Kilometre Tırmanma Açısı 8° Derece Maximum Tork:33 NM 410 MIN-1 Max. Hız (km/h):30-45km/h (Yol Şartlarına Bağlı Olarak Değişkenlik Gösterebilir.) Lastik (Ön/Arka) :10*3.5x(10*3.5) Lastik Hava Basıncı Ön / Arka (PSI) :36-36 Max Yükleme Kapasitesi: 480 KG (Sürücü ve Akü Dahil) Boyutlar U-G-Y (mm) : 2120X1080X1620MM Dingil Mesafesi (mm):1620 Fren Tipi (Ön/Arka):Kampana (Kampana) Ağırlık (Kg):250Yuki markasının Tria model araç fiyatları belli oldu. Eylül ayı içerisinde satışa sunulan araçların fiyatları şu şekildedir: Yuki Tria kırmızı renk satış fiyatı: 93.000,00 Türk Lirası Yuki Tria mavi renk satış fiyatı: 93.000,00 Türk Lirası Yuki markasını sunmuş olduğu araçları yakından incelemek isteyen kişiler http://www.yukimotoratv.com/ adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.