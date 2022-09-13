EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 15:07

Çevre dostu araç arayanlar dikkat! Yuki Tria model araca bakmadan geçmeyin! Yuki Tria 13 Eylül fiyat listesi

Doğa dostu bir araç arayanların tercihi olan Yuki markası Tria modeli fiyatını açıkladı. Elektrikli doğa dostu bir araç olarak karşımıza çıkan Tria modelinin 13 Eylül 2022 fiyat listesi belli oldu. İşte 13 Eylül 2022 Yuki Tria fiyat listesi…

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 15:07
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Çevre dostu araç arayanlar dikkat! Yuki Tria model araca bakmadan geçmeyin! Yuki Tria 13 Eylül fiyat listesi


Benzin fiyatlarının artmasının ardından sürücülerde çareyi elektrikli araçlara yönelmekte buldu. Yuki markasından çıkarmış olduğu Tria elektrikli 3 tekerlekli motosiklet fiyatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bizde yazımızda Yuki tria elektrikli motosiklet fiyatına sizler için yer verdik.İşte 13 Eylül 2022 Yuki Tria fiyat listesi…

Yuki Tria özellikleri nelerdir?

Elektrik enerjisi ile çalışan araçlar arasında yer alan Yuki Tria, tek bir izle kolay bir şekilde şarj edilebilme özelliğine sahiptir. Treeporter yakıt tasarrufunu en aza indirebilmek özelliği bulunan bu araçta fosil yakıt kullanılmaması da çevre dostu olmasını sağlamaktadır. Özellikle çevreye duyarlılığın arttığı bu süreçte birçok kişi fosil yakıt tüketen araçlardan daha çok elektrikli araçlara yönelmektedir. Tria son zamanlarda birçok kişinin dikkatini çekerken kullanım kolaylığı sayesinde de en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor.

Yuki Tria Özellikleri

Yuki Tria teknik özellikleri nelerdir?



Birçok kişinin dikkatini de yer alan Yuki markasının Tria model elektrikli motosikleti teknik özellikleri şu şekildedir:

Motor Gücü: 1200W

Akü : 60V/52A X5 AKÜ

Şarj Süresi: 6-8 Saat

Elektirik Girişi:110V/220 50Hz

Sarfiyat:90 Kilometre

Menzil:55 Kilometre

Tırmanma Açısı 8° Derece

Maximum Tork:33 NM 410 MIN-1

Max. Hız (km/h):30-45km/h (Yol Şartlarına Bağlı Olarak Değişkenlik Gösterebilir.)

Lastik (Ön/Arka) :10*3.5x(10*3.5)

Lastik Hava Basıncı Ön / Arka (PSI) :36-36

Max Yükleme Kapasitesi: 480 KG (Sürücü ve Akü Dahil)

Boyutlar U-G-Y (mm) : 2120X1080X1620MM

Dingil Mesafesi (mm):1620

Fren Tipi (Ön/Arka):Kampana (Kampana)

Ağırlık (Kg):250

Yuki Tria Fiyat

Yuki Tria fiyatları ne kadar?

Yuki markasının Tria model araç fiyatları belli oldu. Eylül ayı içerisinde satışa sunulan araçların fiyatları şu şekildedir:

Yuki Tria kırmızı renk satış fiyatı: 93.000,00 Türk Lirası

Yuki Tria mavi renk satış fiyatı: 93.000,00 Türk Lirası

Yuki markasını sunmuş olduğu araçları yakından incelemek isteyen kişiler http://www.yukimotoratv.com/ adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilirler. 

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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