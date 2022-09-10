GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 17:53

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 40 ilde 499 arsa fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 40 ilde 499 muhtelif nitelikte arsayı online olarak açık artırma ile satışa sunacak. İstanbul'da satışa sunulan bazı arsalar dronla görüntülendi.

GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 17:53
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 40 ilde 499 arsa fırsatı


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 40 ilde 499 arsa online olarak ve açık artırma ile satışa sunulacak. Bakanlık, bu sayede vatandaşa hem yatırım fırsatı aynı zamanda kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor. Ödemede ise arsalar yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vade, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak. Açık artırmalar 21-22 Eylül 2022 günü saat 10.30'da yapılacak.

Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Yatırımcılara yıllık yüzde 9 fark ile de cazip hale getiriyor. Yatırım için sunulan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van, Zonguldak illerinde yer almakta.



“Güzel bir fırsat vatandaşın bunu değerlendireceğini düşünüyorum.”

Gayrimenkul Danışmanı Abdullah Sönmez, “Güzel bir fırsat, vatandaşın bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Uzun zamandır ülkemizde konut arzında eksiklik ve sorun vardı. Vatandaşlarda kendi arsalarında inşaat yapma fırsatı bulacak. Özellikle yüzde 25 peşinatla yıllık yüzde 9 farkla 24 ay vadeli şekilde veriyor. Tapu harcı yok. KDV'den muaf kesinlikle avantajlı gözüküyor. Bütün yatırımcılar bunu takip edecektir. Özellikle evi olmayan, ev yapacaklar bu fırsatı değerlendirebilirler. Toplam 40 şehirde uygulanıyor. Ankara'da 400 bin Türk lirasından başlıyor. Her şehrin rayicine göre rakamlar değişiyor. Özellikle yıllık artış yüzde 9, bu oldukça önemli. Enflasyonun yüzde 80'lerde olduğu bir zamanda yıllık yüzde 9 artışla arsa almak ve 24 ay taksitle almak KDV'den ve tapu harcından muaf olması buna pek çok ilgi olacaktır. İnternet üzerinden istediği yerden bağlanabilecek. Vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmamalı. Bu zamanda kolay bir ev yapma veya ev alma şansı. Biz de yatırımcılar olarak değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
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