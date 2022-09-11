GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 12:35

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 40 ilde 499 arsa fırsatı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 40 ilde 499 muhtelif nitelikte arsayı online olarak açık artırma ile satışa sunacak. Satılacak olan bazı arsalar ise dron ile havadan görüntülendi.

GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 12:35
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 40 ilde 499 arsa fırsatı!


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 40 ilde 499 arsa online olarak ve açık artırma ile satışa sunulacak. Bakanlık, Bu sayede vatandaşa hem yatırım fırsatı bununla birlikte kendi konutunu inşa etme imkanı sunuyor. Ödemede ise yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vade, KDV'den ve tapu harcından muaf olunacak. Açık artırmalar 21-22 Eylül 2022 saat 10.30'da yapılacak.

Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Yatırım için sunulan arsalar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer almakta.
Öte yandan İstanbul'da satışa çıkacak bazı arsalar dron ile havadan görüntülendi.



“Güzel bir fırsat, vatandaşın bunu değerlendireceğini düşünüyorum.”

Gayrimenkul Danışmanı Abdullah Sönmez konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Güzel bir fırsat vatandaşın bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Uzun zamandır ülkemizde konut arzında eksiklik ve sorun vardı. Vatandaşlar da kendi arsalarında inşaat yapma fırsatı bulacak. Özellikle yüzde 25 peşinatla yıllık yüzde 9 farkla 24 ay vadeli şekilde veriyor. Tapu harcı yok. KDV'den muaf kesinlikle avantajlı gözüküyor. Bütün yatırımcılar bunu takip edecektir. Özellikle evi olmayan, ev yapacaklar bu fırsatı değerlendirebilirler. Toplam 40 şehirde uygulanıyor. Ankara'da 400 bin Türk Lirasından başlıyor. Her şehrin rayicine göre rakamlar değişiyor. Özellikle yıllık artış yüzde 9 bu oldukça önemli enflasyonun yüzde 80'lerde olduğu bir zamanda yıllık yüzde 9 artışla arsa almak ve 24 ay taksitle almak KDV'den ve tapu harcından muaf olması buna son derece ilgi olacaktır. Vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmamalı. Bu zamanda kolay bir ev yapma veya ev alma şansı. Bizde yatırımcılar olarak değerlendireceğiz” diye konuştu.

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