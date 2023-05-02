Çevreci gruplardan SpaceX'e dava!













SpaceX'in Yıldız Gemisi, 20 Nisan'da Meksika Körfezi üzerinde patlamadan önce 39 kilometre yükseldi. Roketin kendi kendini yok etme sistemi, yaklaşık 120 metrelik roketin kontrolden çıkarak patlamasına neden oldu.Davacılardan biri olan Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nin bir avukatı, grupların Federal Havacılık İdaresi'nin Güney Teksas'taki Boca Chica Plajı yakınlarındaki Starship programının çevresel etkilerini tam olarak dikkate almaması nedeniyle dava açtığını söyledi. Mahkemeden Federal Havacılık İdaresi'nin SpaceX'e verdiği beş yıllık lisansı iptal etmesini istediler.