Çevrimdışı mesajlaşma çağı WhatsApp'ta başlıyor!







WHATSAPP'TAN İNTERNET OLMADAN BAĞLANMA ÖZELLİĞİ







Teknoloji devi Meta, İran'da yaşanan elektrik kesintilerinin yeniden ortaya çıkmasını asla istemediklerini açıkladı. Bu kapsamda bir çalışma başlatan WhatsApp, küresel alanda kişilerin "özgürce iletişim kurmasına" yardımcı olabilmek adına gönüllü proxy oluşuma destek çağrısında bulundu ve bu proxlilerin ne şekilde kurulacağına dair yeni talimatların sağlanacağını söyledi.WhatsApp'ın kulalncılarıan yönelik paylaşılan blog yazısında şu ifadeler kullanıldı: "WhatsApp kullanan herkese Mutlu Yıllar! 2023'ün başlangıcını özel mesajlar ve aynı zamanda aramalarla kutlarken, birçok insanın internet bağlantısının kesilmesi nedeniyle sevdikleriyle iletişiminin hala reddedildiğini biliyoruz. Bu insanlara yardımcı olmak için bugün dünyanın dört bir yanındaki WhatsApp kullanıcılarına proxy desteği sağlamaya başladık. Bu nedenle, engelleme ya da kesintiye uğrama durumlarında kullanıcıların uygulamaya erişim sağlamalarına devam edebilmeleri için onları güçlendiriyoruz. Bir proxy aracılığıyla bağlanmak, WhatsApp tarafından sunulan yüksek düzeyde gizlilik ve güvenlikten ödün vermez. Özel mesajlarınız her zaman uçtan uca şifreleme ile korunur. Bu şekilde mesajlarınız sizinle iletişim kurduğunuz kişi arasında kalacak ve proxy sunucuları, WhatsApp ve Meta dahil hiç kimse tarafından görülmeyecek."Proxy'ler, kullanıcılar ile İnternet hizmetleri ve bunların eylemleri arasındaki aracılardır ve kullanıcıların kısıtlamalardan ve sansürden kaçınmasına yardımcı olmak için kullanılır.