Ceyda Düvenci’ni son hali görenleri kendine hayran bıraktı













Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak ile evli ve iki çocuk annesi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, fikir ve konuşmaları ile sık sık gündem olan başarılı oyuncu Ceyda Düvenci bugünlerde verdiği kilolar ile sıkça adından söz ettiriyor.Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci zayıflamanın sırrını takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Belli bir yaştan sonra kilo vermenin zorlaştığını ve bu yüzden disiplinli bir program ve doktor ile çalıştığından bahseden başarılı oyuncu takipçilerinin sorularını es geçmeden yanıtlıyor. Yaşadığı bu süreci her detayıyla takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu asıl sırrın : ‘Su tüketimine dikkat etmek, sağlıklı beslenmek ve doğru bir doktor ile çalışmak.’ Olduğundan bahsetti. Fiziğini toparlamanın kendini motive ettiğini ve aynı azimle devam edeceğini söyleyen başarılı oyuncu güzelliği ile sosyal medyada beğeni ve güzel yorumlara maruz kalıyor.