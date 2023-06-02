Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerini bitiriyor!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında dünyaevine girdi. Bir oğulları olan çiftin daha önce de boşanma kararı aldıkları fakat o dönemde aralarındaki sorunları çözdükleri öğrenilmişti. Hatta o dönemlerde Düvenci ve Şakrak kendilerine yöneltilen bu ayrılık iddialarını sert bir şekilde reddetmişlerdi. Çiftin, şimdilerde yeniden boşanmaya karar verdikleri söyleniyor.
“GAYET MUTLU BİR ÇİFTİZ” DEMİŞTİ
Ayrılık iddialarını Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla yalanlayan Düşünce, şu yorumu yapmıştı: "Sürdüğümüz hayat belli, ne olduğumuz, ne yaptığımız belli fakat bunun bir sonu olmadığını da biliyoruz. Biraz açıklamama izin verin. Biz çok mutlu bir çiftiz. Sorun değil." ..var olmadığını düşündüğünüz durum...hakkında konuşmak istemediğiniz durum.'