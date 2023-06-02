Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerini bitiriyor!







“GAYET MUTLU BİR ÇİFTİZ” DEMİŞTİ







BOŞANMA KARARI ALDILAR

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında dünyaevine girdi. Bir oğulları olan çiftin daha önce de boşanma kararı aldıkları fakat o dönemde aralarındaki sorunları çözdükleri öğrenilmişti. Hatta o dönemlerde Düvenci ve Şakrak kendilerine yöneltilen bu ayrılık iddialarını sert bir şekilde reddetmişlerdi. Çiftin, şimdilerde yeniden boşanmaya karar verdikleri söyleniyor.Ayrılık iddialarını Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla yalanlayan Düşünce, şu yorumu yapmıştı: "Sürdüğümüz hayat belli, ne olduğumuz, ne yaptığımız belli fakat bunun bir sonu olmadığını da biliyoruz. Biraz açıklamama izin verin. Biz çok mutlu bir çiftiz. Sorun değil." ..var olmadığını düşündüğünüz durum...hakkında konuşmak istemediğiniz durum.'Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ’dan gelen habere göre Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çiftinin evliliklerinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyormuş. Bir oğulları olan çift, evliliklerini korumak için de terapiye başvurdu. Çiftin tedaviye rağmen bazı şeyleri yoluna koyamadıkları öğrenilirken Okan Ali adında bir oğulları olan ve 2015 yılından bu yana evli olan çiftin oturup oturup konuştukları ve yollarına devam etme kararı aldıkları biliniyor. Ayrıca çiftin boşanmamaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ve çocuklarının iyiliği için arkadaşlıklarını sürdürmek istedikleri de gelen bilgiler arasında.