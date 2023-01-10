Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan yıkan haber! Daha çocukları küçücüktü: Büyük aşkı meğer bu olay bitirmiş!













Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın Ayrılık İddiaları: Gerçekler Ne ?Türk oyuncular Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2014 yılında birlikte oynadıkları "Aşkın Kanunu" dizisiyle tanışmış ve set arkadaşlığının kısa sürede aşka dönüştüğü öğrenildi. Çift, 2015 yılında Kaz Dağları'nda nikah masasına oturmuş ve oğulları Okan Ali'nin doğumuyla mutlu bir aile oluşturmuştu. Ancak, son günlerde boşanma haberleriyle gündeme gelen ikili, dün Fenerbahçe-Galatasaray derbisini birlikte izleyince aynı evde oldukları ortaya çıktı. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Düvenci ve Şakrak, ayrılık iddiaları karşısında herhangi bir açıklama yapmamıştır.Ancak, sosyal medyada birlikte görüntülenmemeleri ve fotoğraf paylaşmamaları, izleyicilerin ilişkilerinin iç yüzünü merak etmelerine neden olmuştu. İddialar karşısında, çiftin resmi bir açıklama yapmaması, izleyicilerin ve hayranlarının merakını arttırmıştır. Meslektaşları ve dostları ise çiftin ayrılığını doğrulamamış veya yalanlamamıştır. Bu nedenle, ilişkilerinin gerçek durumu henüz bilinmemektedir. İkili, kamuoyunun ve hayranlarının merakını haklı çıkarabilecek bir açıklama yapana kadar, gündeme devam edecektir. Ayrıca, sektör içinde evliliklerinde oluşan problemleri açıklamasalar bile, gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz, hala özel hayatları ve böyle problemleri paylaşmak istemeyebilirler. Bu durumda o ikilinin ne kadar mutlu olduğu sadece onların bileceği bir şeydir.