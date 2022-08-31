YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:55

Ceyhan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Adana

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:55
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Ceyhan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Adana


Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşlarla birlikte Ceyhan sokaklarında meşalelerle yürüdü.


30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Adana'nın Ceyhan ilçesinde de coşkuyla kutlandı. İlçe merkezinde meşalelerle, fener alaylarıyla toplanan Ceyhanlılar Zafer Bayramı heyecanını tüm ilçeye sardı.




Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve vatandaşlarla birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde ellerinde meşaleler ile yürüyüş yaptı.


30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği güzel ülkemizde hep birlikte, kardeşçe ve barış içerisinde yaşamanın tadına varmalıyız” dedi.


Başkan Erdem, şunları söyledi:


“Ayrışmayacağız, birleşeceğiz. Dil, din, renk farkı gütmeden tüm insanlarımızı kucaklayacağız. 30 Ağustos tüm ulusun milli bir bayramıdır. Onur günüdür, gurur günüdür. Hiç kimse meraklanmasın. Ülkemizin bütünlüğü ve kardeşliği canımızdan da önce gelir. Ceyhanımızın, Adanamızın, ülkemizin birliği, bütünlüğü, çağdaşlığı, medeni ülkeler seviyesine ulaşma hedefinden asla geri adım atmayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin bayramını tüm yüreğimizle, inancımızla ve sevincimizle kutluyoruz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ülkemiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Zafer coşkumuza ortak olan, zafer yürüyüşüne katılan tüm hemşehrilerime gönül dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bayramımız kutlu olsun.”


Kortej sonu itibariyle Ceyhan Belediyesi Yaz Kurslarında halk oyunları eğitimi alan çocukların gösterileri de ilgiyle izlendi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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