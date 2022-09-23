Ceyhun Kazancı: 'Tek ihtiyacımız birlik olmak, kenetlenmek'













Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı kulübün gündemine dair düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı. Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümünü değerlendirerek sözlerine başlayan Kazancı, "Beşiktaş her an şampiyonluğa oynar. 7 maç oynandı, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetimiz var. Son maçtan bizler de oyuncular da hoca da tatmin olmadı. 'Oyunu domine etmeyen, kontra ataklarla sonuca gitmeye çalışan bir takım' deniyor ancak rakamlar böyle söylemiyor" ifadelerine yer verdi.Yeni bir kadro kurduklarını ve zamana ihtiyaçları olduğunu aktaran Kazancı, "12 oyuncu geldi. Maçların içinde bazı bölümlerde oyunun kontrolünü kaybetmek, istenildiği gibi oynayamamak olağan şeyler. Sistemimiz kolay bir sistem değil. Hoca yoğun baskıyla oynamaya çalışan bir takim haline getirmeye çalışıyor. Birbirini tamamlayan, alternatifli bir kadromuz olduğunu düşünüyoruz. Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyoruz. Başkanımızın 'Şampiyon olacağız ve Ismael'le kazanacağız' şeklinde bir açıklaması var. Onun sözlerine itibar edelim. Tamamen kenetlenmiş durumdayız. Gelişerek devam edeceğiz. Kısa vadede bu takım çok iyi olacak. Tek ihtiyacımız birlik olmak, kenetlenmek. Taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var" cümlelerine yer verdi.Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile oynanacakları derbi maçla alakalı Kazancı, "Önemli bir müsabaka. Ölüm kalım maçı değil. Ligin başındayız. Coşkulu, tempolu bir oyunla bu maçtan zaferle ayrılacağımız kanaatindeyiz. Yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor" dedi.