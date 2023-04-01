Aktüel
01 Nisan 2023 - 11:00

Çeyiz hazırlığındaki genç kızlar BİM'e koşacak! Fiyatlar 49 TL'den başlıyor: Stoklar bitmeden yetişin!

Bim, Ramazan ayında yine dopdolu ürünleri müşterileri ile buluşturacak. bu haftaki indirimler ise hiç kaçmaz...

Aktüel
01 Nisan 2023 - 11:00
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Çeyiz hazırlığındaki genç kızlar BİM'e koşacak! Fiyatlar 49 TL'den başlıyor: Stoklar bitmeden yetişin!

BİM BU KEZ GENÇ KIZLARI SIRAYA DİZECEK



Her hafta yenilenen aktüel ürünleri ile 7 den 70 e bir çok kişinin merakla beklediği BİM kataloğu yenilendi. Buna göre bu haftaki katalogda çeyiz hazırlığındaki kızları memnun edecek haberler var. Evlilik hazırlığındaki genç kızlar bu indirimler tam size göre. BİM öyle bir kampanya yaptı ki genç kızlar indirimleri merakla bekler oldu.

bim



Bim, Ramazan ayında farklı kampanyalarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Buna göre BİM in bu haftaki katalog ürünleri hem çeyiz hazılığındaki genç kızları hem de bahçe ve bitki severleri cezbediyor.

bim

Türkiye'nin en çok tercih edilen zincir marketlerinin başında olan BİM 1995 yılında kuruldu ve o günden bu yana vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen markalardan biri oldu.

BİM gıdadan kırtasiyeye, temizlik ürünlerinden elektroniğe, kişisel bakım ürünlerinden mobilyaya kadar bir çok geniş yelpazede ürün kategorisine sahip nadir zincir marketlerden biri. Üstelik uygun fiyatları ve kalitesiyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Genç kızların severek takip ettiği bir zincir market olan BİM bulunmaz fırsatları ile sizlerle. İşte BİM bu haftaki katalog ürünleri ve fiyatları..

İŞTE BULUNMAZ FİYATLAR

LG 50 INÇ UHD SMART TV 10.999 TL

Dijitsu 58 INÇ UHD ANDROID LED TV 6.899 TL

Fakir Atria Elektrikli Süpürge 1.899 TL

bim

Letoon Kamuflaj Desen Spor Ayakkabı 249 TL

Sarar Battaniye Çift Kişilik Battaniye 99 TL

Koltuk Örtüsü Jakarlı 79,50 TL

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 13.999 TL

bim

Dönen Başlıklı Taşıt Yıkama Fırçası 399 TL

Çok Amaçlı Su Püskürtücü Aparat 69 TL

Motosiklet - Bisiklet Telefon Tutucağı 199 TL

Oto Halı Paspas Seti (09 TL

Halı Bagaj Çantası 59,50 TL

Şarjlı Led Flaşör 34,50 TL

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Pratik Araç Lastik Tamir Kiti 24,50 TL

Garden Life Bitki Toprağı 17,50 TL

Hasır Dekoratif Sepet 99 TL

4’lü Çiçek Yetiştirme Çantası 59 TL

Sebze Yetiştirme Kiti 34,75 TL

Bitki Besinleri 29,50 TL

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Begonya Saksı 39,50 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 219 TL

Kulplu Fırın Tepsisi 199 TL

Desenli Baharat Seti 129 TL

Desenli Saklama Kabı 129 TL

 

Kahvaltı Tabağı 59 TL

Büyük Salata Tabağı 49 TL

Paşabahçe Şelale Çay Bardağı 49 TL

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Senay Tamince
Senay Tamince
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