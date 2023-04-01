Çeyiz hazırlığındaki genç kızlar BİM'e koşacak! Fiyatlar 49 TL'den başlıyor: Stoklar bitmeden yetişin!

BİM BU KEZ GENÇ KIZLARI SIRAYA DİZECEK
Her hafta yenilenen aktüel ürünleri ile 7 den 70 e bir çok kişinin merakla beklediği BİM kataloğu yenilendi. Buna göre bu haftaki katalogda çeyiz hazırlığındaki kızları memnun edecek haberler var. Evlilik hazırlığındaki genç kızlar bu indirimler tam size göre. BİM öyle bir kampanya yaptı ki genç kızlar indirimleri merakla bekler oldu.
Bim, Ramazan ayında farklı kampanyalarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Buna göre BİM in bu haftaki katalog ürünleri hem çeyiz hazılığındaki genç kızları hem de bahçe ve bitki severleri cezbediyor.
Türkiye'nin en çok tercih edilen zincir marketlerinin başında olan BİM 1995 yılında kuruldu ve o günden bu yana vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen markalardan biri oldu. BİM gıdadan kırtasiyeye, temizlik ürünlerinden elektroniğe, kişisel bakım ürünlerinden mobilyaya kadar bir çok geniş yelpazede ürün kategorisine sahip nadir zincir marketlerden biri. Üstelik uygun fiyatları ve kalitesiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Genç kızların severek takip ettiği bir zincir market olan BİM bulunmaz fırsatları ile sizlerle. İşte BİM bu haftaki katalog ürünleri ve fiyatları..
İŞTE BULUNMAZ FİYATLARLG 50 INÇ UHD SMART TV 10.999 TL Dijitsu 58 INÇ UHD ANDROID LED TV 6.899 TL Fakir Atria Elektrikli Süpürge 1.899 TL
Letoon Kamuflaj Desen Spor Ayakkabı 249 TL Sarar Battaniye Çift Kişilik Battaniye 99 TL Koltuk Örtüsü Jakarlı 79,50 TL RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 13.999 TL
Dönen Başlıklı Taşıt Yıkama Fırçası 399 TL Çok Amaçlı Su Püskürtücü Aparat 69 TL Motosiklet - Bisiklet Telefon Tutucağı 199 TL Oto Halı Paspas Seti (09 TL Halı Bagaj Çantası 59,50 TL Şarjlı Led Flaşör 34,50 TL
Pratik Araç Lastik Tamir Kiti 24,50 TL Garden Life Bitki Toprağı 17,50 TL Hasır Dekoratif Sepet 99 TL 4’lü Çiçek Yetiştirme Çantası 59 TL Sebze Yetiştirme Kiti 34,75 TL Bitki Besinleri 29,50 TL
Begonya Saksı 39,50 TL Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 219 TL Kulplu Fırın Tepsisi 199 TL Desenli Baharat Seti 129 TL Desenli Saklama Kabı 129 TL Kahvaltı Tabağı 59 TL Büyük Salata Tabağı 49 TL Paşabahçe Şelale Çay Bardağı 49 TL