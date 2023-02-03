Çeyiz hazırlığındaki genç kızlara müjde! Onlarca çeyiz ürünü ŞOK'ta en uygun fiyata raflarda!







ŞOK 2 ŞUBAT KATALOĞU FİYAT LİSTESİ







ŞOK Market aktüel 1-7 Şubat tarihleri arasında satışa çıkacak olan indirimli ürünler aktüel listesi yayınlandı. Çeyiz alanları mutlu eden pek çok seçenek dikkat çekti. Ayrıca ŞOK, bu hafta 6'lı fincan setini 299 Türk Lirası, Çaydanlık 399 Türk Lirası, 2 bölmeli sunum tabağı 32 Türk Lirasından satışa sundu. ŞOK Market'te elektronik küçük aletler, teknik ve dijital malzemeler, çocuk oyuncakları, tekstil giyim, temel gıda ve temel ihtiyaç ürünleri satışa çıktı.ŞOK Market'te bu hafta geçerli 25 lira üzeri al kampanyasında 3kg Bingo renkli ve beyaz çamaşır deterjanı 49 Türk Lirası indirimle satıldı. Peki ŞOK aktüel ürünlerin fiyatları ne kadar? İşte detaylar…