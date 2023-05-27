Çeyiz hazırlığındaki kadınlar BİM'e koşacak! Yemek takımı, çatal kaşık bıçak takımı, cam ürünler özel fiyatla satışa çıkacak













BİM AKTÜEL İNDİRİM ÜRÜNLERİ

















BİM, 2 Haziran 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu ayın kataloğunda, mutfak araç gereçleri, yemek takımları, çatal-kaşık-bıçak setleri, nevresim takımları, elektrikli küçük ev aletleri, teknolojik ve dijital malzemeler gibi çeşitli ürünler yer alacak. Kataloğun fiyatları ise ürünlere göre değişiklik gösterecek. Örneğin, Kütahya porselen yemek takımı 1.899 TL'ye satılacak, Hisar markasının 30 parça çatal-kaşık-bıçak takımı ise 829 TL'lik bir fiyatla alınabilecek.Bu aktüel ürünler kataloğu, müşterilere uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri sunmayı hedefliyor. BİM'in düzenli olarak yayımladığı kataloglar, tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sağlayarak ilgi çekiyor. 2 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ve uygun fiyatlarla kaliteli ürünler arayan müşteriler için bir fırsat sunuyor. Bu katalogdaki ürünlerin detaylı fiyat listesine ulaşmak için BİM mağazalarını ziyaret etmek veya resmi web sitesini kontrol etmek tavsiye edilir.