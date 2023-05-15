Aktüel
15 Mayıs 2023 - 14:01

Çeyiz yapacak genç kızlar A101 marketleri sizi bekliyor! A101 18 Mayıs 2023 kataloğu yayınlandı

A101 tarafından yayınlanan katalogla beraber vatandaşlar marketlere akın etti. 18 Mayıs 2023 A101 kataloğunun yayınlanmasıyla çeyiz yapacak kızlar harekete geçti. Pijama takımı, valiz, pike takımı, çarşaf seti ve daha birçok ürün A101 marketlerinde.

Aktüel
15 Mayıs 2023 - 14:01
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Çeyiz yapacak genç kızlar A101 marketleri sizi bekliyor! A101 18 Mayıs 2023 kataloğu yayınlandı


A101 her hafta farklı ihtiyaçlar üzerinden ürünleri raflarına dizerken ülke genelinde sevilen market zinciri A101 adeta satış rekorları kırıyor. A101 18 Mayıs 2023 kataloğu yayınlanmasıyla beraber birçok ihtiyaçlarını giderebileceğiniz imkan sunuldu. İşte, A101 18 Mayıs kataloğu haberimizde.

A101 18 MAYIS 2023 KATALOĞU

ONVO 65″ Ultra HD Android Smart Led Tv 9.199 TL



HI-LEVEL 55″ Ultra HD WebOS Smart Led Tv 7.499 TL

HI-LEVEL 43″ Full HD WebOS Smart Led Tv 4.599 TL

Toshiba 43″ UHD Android Led Tv 6.999 TL

ONVO 32″ Uydu Alıcılı Led Tv 2.299 TL

FLAVEL FLV5001BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi 5.499 TL

FLAVEL FLV 6001 6 Kg Çamaşır Makinesi 5.099 TL

FLAVEL FLV 3600 BZD No-Frost Buzdolabı 8.399 TL

SEG Termosifon 3.199 TL

ONVO OVFRY07 Yağsız Fritöz Air Fryer 2.199 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 1.899 TL

Arzum AR1111 Starry El Blender Seti 629 TL

a101 18 mayıs kataloğu

Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 699 TL

Kiwi KK 3328 Cam Su Isıtıcı 289 TL

Arzum AR2037 Mistost Tost Makinesi 749 TL

Homend Foodrunner El Mikseri 259 TL

Nisanla ATR 7002 Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 32,95 TL

Nisanla AHC 5035 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 289 TL

Reeder S19 Max Pro 4 GB / 128 GB Cep Telefonu 3.499 TL

ORBUS Neon Işıklı LED Şerit Aydınlatma 129 TL

GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 119 TL

Lecoo MS108 Gaming Mouse 159 TL

Lecoo HT401BC Kulak Üstü Kablolu Gaming Kulaklık 199 TL

Vivense Polya Sandıklı Bazalı L Köşe Koltuk 5.990 TL

Vivense Alkon Sandıklı Bazalı L Köşe Koltuk 5.990 TL

Vivense Zaden 3’lü Koltuk 4.490 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 149 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 149 TL

Taraftar Lisanslı Kırlent 59,95 TL

Kilim 100×150 cm 119 TL

Silk&Blue Bay / Bayan Yarım Konç Spor Çorabı 3’lü 29,95 TL

Silk&Blue Kız / Erkek Çocuk Patik Çorap 3’lü 24,95 TL

Silk&Blue Bayan Patik Çorap 5’li 39,95 TL

Silk&Blue Bay Desenli Boxer 29,95 TL

Silk&Blue Bay Patik Çorap 5’li 39,95 TL

A101 18 mayıs aktüel ürünler

Silk&Blue Bay Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 119 TL

Bay Polo Yaka Tişört 79,95 TL

JUNO Kadın Çilek Modelli Terlik 49,95 TL

JUNO Kız Çocuk Çilek Modelli Terlik 44,95 TL

Roboom Büyük Boy ABS Valiz 599 TL

Roboom Orta Boy ABS Valiz 499 TL

Roboom Küçük Boy ABS Valiz 349 TL

Tüy Toplama Rulosu 80 Yaprak 12,95 TL

Çift Fırçalı Gırgır 9,95 TL

Masa ve Duvar Saati Çeşitleri 89,95 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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