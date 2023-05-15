Çeyiz yapacak genç kızlar A101 marketleri sizi bekliyor! A101 18 Mayıs 2023 kataloğu yayınlandı







A101 18 MAYIS 2023 KATALOĞU







A101 her hafta farklı ihtiyaçlar üzerinden ürünleri raflarına dizerken ülke genelinde sevilen market zinciri A101 adeta satış rekorları kırıyor. A101 18 Mayıs 2023 kataloğu yayınlanmasıyla beraber birçok ihtiyaçlarını giderebileceğiniz imkan sunuldu. İşte, A101 18 Mayıs kataloğu haberimizde.ONVO 65″ Ultra HD Android Smart Led Tv 9.199 TLHI-LEVEL 55″ Ultra HD WebOS Smart Led Tv 7.499 TL HI-LEVEL 43″ Full HD WebOS Smart Led Tv 4.599 TL Toshiba 43″ UHD Android Led Tv 6.999 TL ONVO 32″ Uydu Alıcılı Led Tv 2.299 TL FLAVEL FLV5001BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi 5.499 TL FLAVEL FLV 6001 6 Kg Çamaşır Makinesi 5.099 TL FLAVEL FLV 3600 BZD No-Frost Buzdolabı 8.399 TL SEG Termosifon 3.199 TL ONVO OVFRY07 Yağsız Fritöz Air Fryer 2.199 TL Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 1.899 TL Arzum AR1111 Starry El Blender Seti 629 TLFantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 699 TL Kiwi KK 3328 Cam Su Isıtıcı 289 TL Arzum AR2037 Mistost Tost Makinesi 749 TL Homend Foodrunner El Mikseri 259 TL Nisanla ATR 7002 Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 32,95 TL Nisanla AHC 5035 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 289 TL Reeder S19 Max Pro 4 GB / 128 GB Cep Telefonu 3.499 TL ORBUS Neon Işıklı LED Şerit Aydınlatma 129 TL GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 119 TL Lecoo MS108 Gaming Mouse 159 TL Lecoo HT401BC Kulak Üstü Kablolu Gaming Kulaklık 199 TL Vivense Polya Sandıklı Bazalı L Köşe Koltuk 5.990 TL Vivense Alkon Sandıklı Bazalı L Köşe Koltuk 5.990 TL Vivense Zaden 3’lü Koltuk 4.490 TL Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 149 TL Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 149 TL Taraftar Lisanslı Kırlent 59,95 TL Kilim 100×150 cm 119 TL Silk&Blue Bay / Bayan Yarım Konç Spor Çorabı 3’lü 29,95 TL Silk&Blue Kız / Erkek Çocuk Patik Çorap 3’lü 24,95 TL Silk&Blue Bayan Patik Çorap 5’li 39,95 TL Silk&Blue Bay Desenli Boxer 29,95 TL Silk&Blue Bay Patik Çorap 5’li 39,95 TLSilk&Blue Bay Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 119 TL Bay Polo Yaka Tişört 79,95 TL JUNO Kadın Çilek Modelli Terlik 49,95 TL JUNO Kız Çocuk Çilek Modelli Terlik 44,95 TL Roboom Büyük Boy ABS Valiz 599 TL Roboom Orta Boy ABS Valiz 499 TL Roboom Küçük Boy ABS Valiz 349 TL Tüy Toplama Rulosu 80 Yaprak 12,95 TL Çift Fırçalı Gırgır 9,95 TL Masa ve Duvar Saati Çeşitleri 89,95 TL