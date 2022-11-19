Aktüel
19 Kasım 2022 - 13:19

Çeyiz yapacaklar A101 yolunu tuttu! Bu hafta A101'de yok yok! Beyaz eşyadan giyime kadar her şey 24 Kasım'da A101 marketlerinde!

A101 market zincirleri her hafta birbirinden güzle ve kullanışlı bir o kadar uygun ürünler getirmeye devam ederken 24 Kasım 2022 kataloğu ise şimdiden yoğun ilgi gördü. Özellikle çeyiz yapacak olanların merak ettiği 24 Kasım kataloğunda beyaz eşya, televizyon, giyim, mutfak eşyaları ve elektrikli ev aletlerine kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte, 24 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde

Aktüel
19 Kasım 2022 - 13:19
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Çeyiz yapacaklar A101 yolunu tuttu! Bu hafta A101'de yok yok! Beyaz eşyadan giyime kadar her şey 24 Kasım'da A101 marketlerinde!


24 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak A101 aktüel ürünlerinin kataloğu yoğun ilgi gördü. Perşembe gününden itibaren raflarda yerini alacak olan birbirinden farklı ürünler için şimdiden hazırlıklar başladı. Uygun fiyatlı ve taksit seçeneğiyle verilecek olan A101 aktüel ürünleri habeirmizde yer alıyor. İşte, 24 Kasım 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu...

24 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Lenovo N4120 4/128 GB Notebook 4.999 TL



Vestel Akıllı Saat 499 TL

Mercusys MW306R Router 239 TL

GoSmart Bluetooth Kulaklık 119 TL

Piranha Klavye Mouse Seti 99,95 TL

Xiaomi Mi Tv Stick 4K 1.099 TL

Piranha USB Kablo 19,95 TL

Piranha Duvar Şarjı 49,95 TL

Piranha 2281 Spor Bluetooth Kulaklık 69,95 TL

NordMende 50" Ultra HD Android Smart Led Tv 5.499 TL

Toshiba 43" Full HD Smart Tv 5.299 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 3.199 TL

HI-LEVEL 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 2.399 TL

Realme C25Y 4/128 GB Cep Telefonu 4.299 TL

Goodwest Inox Ankastre Set 2.999 TL

Osram Led Ampul 19,95 TL

Akel AF380 Midi Fırın 699 TL

Kiwi KJ1950 Yavaş Sıkım Sebze Meyve Sıkacağı 499 TL

Schafer Chef Mix Multi Blender Seti 639 TL

Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 289 TL

Kiwi KHB 4415 Çubuk El Blender'ı 169 TL

24 Kasım A101 aktüel ürünler

Nisanla AHC 5026 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 149 TL

Nisanla ABS 1027 Dijital Banyo Baskülü 119,90 TL

Kiwi Kiwi KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü 259 TL

Kiwi Dijital Mutfak Terazisi 94,95 TL

Verda Emaye Kupa 49,95 TL

G4U Tencere Seti 3'lü 124,95 TL

Antik Kase 3'lü 59,95 TL

Erzak Kabı 1,7 Litre 14,95 TL

Piknik Sepeti 49,95 TL

Nofrost Saklama Kabı 2600 ml 17,50 TL

Nofrost Saklama Kabı 1600 ml 14,95 TL

Alaska Dikdörtgen Saklama Kabı 19,95 TL

Rende Çeşitleri 12,95 TL

Vakumlu Yenek Kabı 2'li 79,95 TL

Kavanoz Kapağı 10'lu 12,95 TL

Ottimo Meşrubat Bardağı 12,50 TL

Termos 410 cc 39,95 TL

A101 24 kasım kataloğu

Porland Porselen Tabak 24,95 TL

Rooc Lüks Meyve Bıçağı 6'lı 29,95 TL

Ceviz Kıracağı 19,95 TL

LAV Kulplu Çay Bardağı 9,95 TL

Güral Porslen Fincan Takımı 12 Parça 249,95 TL

Keramika Kahvaltı Seti 19 Parça 249,95 TL

ModaLife Cross 6 Sandalyeli Masa Seti 6.490 TL

Modalİfe Nero Masa Seti 1.990 TL

Adore Şifonyer 990,90 TL

Adore Komidin 479,90 TL

Adore 8 Bölmeli Kitaplık 690,90 TL

Peluş Ev Terliği 34,95 TL

Meyve Desenli Peluş Terlik 44,95 TL

Arkadan Bantlı Peluş Ev Terliği 49,95 TL

Kedi Desenli Peluş Ev Terliği 44,95 TL

Ponponlu Peluş Ev Terliği 39,95 TL

Bayan Ponponlu Terlik 44,95 TL

Hayvan Desenli Tüylü Ev Terliği 39,95 TL

Bayan Peluşlu Tüylü Ev Terliği 39,95 TL

Bayan Nakışlı Terlik 39,95 TL

Bayan Nakışlı Babet 14,95 TL

Bayan Peluş Terlik 39,95 TL

Çizgili Peluş Ev Terliği 44,95 TL

Bay / Bayan Kışlık Terlik 29,95 TL

Bayan Hayvan Figürlü Panduf 44,95 TL

Canlı Çiçek Atatürk Çiçeği 34,95 TL

Canlı Çiçek Afrika Menekşesi 14,95 TL

Canlı Çiçek Kalanchoe 24,95 TL

Canlı Çiçek Orkide 89,95 TL

Nele Kitap Serisi 7,45 TL

Oyuncak Şehrin Kırılmazları 39,95 TL

Oyuncak Davul 32,95 TL

Oyuncak Pet Shop Seti 49,95 TL

Karaca Kitap Serisi 3,95 TL

Eğitici Dostluk Kitap Serisi 6,45 TL

Oyuncak Fileli Ütü Seti 69,95 TL

Oyuncak Sevimli Kamyon 19,95 TL

Arı Mayısa Öykü Kitapları 7,45 TL

Heidi Öykü Kitapları 7,45 TL

Oyuncak Temir Seti 29,95 TL

Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı 2'li 94,95 TL

Bayan Desenli Pijama Takımı 169 TL

Silk&Blue Bay / Bayan Termal Alt İçlik 64,95 TL

Silk&Blue Bay Polar Eşofman Takımı 179 TL

Silk&Blue Bay / Bayan Termal Üst İçlik 64,95 TL

Bay Eşofman Altı 99,95 TL

Bay / Bayan Balıkçı Yaka Triko Kazak 69,95 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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