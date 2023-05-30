Aktüel Yaşam
30 Mayıs 2023 - 11:00

Çeyiz yapan genç kızlar ŞOK marketlerine akın edecek! Çarşamba günü raflar dolup taşacak! Kahve makinesi, robot süpürge, ütü, elektrik süpürgesinde dev indirim!

Şok Market, Mayıs ayının son haftasına özel olarak hazırladığı aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine çeşitli avantajlar sunmaktadır. 31 Mayıs kataloğunda birbirinden cazip ürünler yer almaktadır. İşte bu hafta Şok Market'te bulabileceğiniz bazı ürünler...

Aktüel Yaşam
30 Mayıs 2023 - 11:00
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Çeyiz yapan genç kızlar ŞOK marketlerine akın edecek! Çarşamba günü raflar dolup taşacak! Kahve makinesi, robot süpürge, ütü, elektrik süpürgesinde dev indirim!


Şok Marketler, son güncel kataloğunu 31 Mayıs tarihinde yayımlayarak müşterilerine cazip fırsatlar sunmaktadır. Bu haftanın katalogunda birçok ürün uygun fiyatlarla raflarda yer almaktadır. İşte Şok Market'in 31 Mayıs güncel kataloğunda bulabileceğiniz bazı ürünler:

Çocuk oyuncakları: Şok, çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak çeşitli oyuncakları uygun fiyatlarla sunmaktadır. Oyuncak araba setleri, bebekler, oyun hamurları gibi çeşitli oyuncaklar seçenekler arasında yer almaktadır.



Temizlik deterjanları: Ev temizliği için ihtiyaç duyulan temizlik deterjanları da katalogda yerini almaktadır. Çeşitli markaların temizlik ürünleri cazip fiyatlarla sunulmaktadır.

Kozmetik ürünleri: Şok Market, güzellik ve kişisel bakım ürünlerinde de fırsatlar sunmaktadır. Şampuanlar, diş macunları, duş jelleri gibi günlük kullanım ürünleri uygun fiyatlarla müşterilere sunulmaktadır.

Tamir eşyaları: Katalogda tamirat ve ev işleri için ihtiyaç duyulan ürünler de yer almaktadır. Çeşitli tamirat aletleri, yapıştırıcılar, elektrikli ev aletleri gibi ürünler müşterilere cazip fiyatlarla sunulmaktadır.

Bu sadece birkaç örnek olup, Şok Marketlerin güncel kataloğunda daha birçok ürün ve cazip fiyatlar bulunmaktadır. Müşteriler, kataloğu inceleyerek ihtiyaçlarına uygun ürünleri uygun fiyatlarla temin edebilirler.

ŞOK MARKET İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI

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şok

şok

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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