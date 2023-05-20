Çeyiz yapmak isteyenler A101’e akın edecek! Beyaz eşya, ev tekstili, tencere, tava indirimde: O tarihte dev indirim







A101 MARKETLER BU HAFTA ÇEYİZCİLERE YARAYACAK







Sık sık büyük zincir marketlerde piyasaya göre daha uygun birçok elektronik ürün ve ev ihtiyaçları satılıyor. Bu hafta A101 Marketlere giden çeyizciler yaşayacak! Peki hangi ürünler hangi fiyattan satılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.-HI-LEVEL marka 50 inç android smart led televizyon 5 bin 999 TL-ONVO marka 32 inç android smart led televizyon 2 bin 799 TL -ONVO marka 43 inç android smart led televizyon 4 bin 299 TL -Toshiba marka 32 inç smart led televizyon 3 bin 899 TL -SEG marka 10 kilogram çamaşır makinesi 6 bin 799 TL -SEG marka 6 programlı bulaşık makinesi 5 bin 699 TL -SEG marka buzdolabı 5 bin 799 TL-SEG marka 7 kilogram çamaşır makinesi 5 bin 199 TL -FLAVEL marka 3 çekmeceli derin dondurucu 2 bin 899 TL -Hyunda marka su arıtma cihazı 1.999 TL -Goodwest marka 3'lü ankastre set 4 bin 199 TL -Kiwi marka waffle makinesi 299 TL -Simfer marka mikrodalga fırın 1.399 TL -Arzum marka blender 379 TL -Homend marka Türk kahve makinesi 649 TL -FLAVEL marka tost makinesi 599 TL -Fakir marka dik süpürge 999 TL -Kiwi marka baharat öğütücü 279 TL -ONVO marka blender seti 649 TL -Kiwi marka filtre kahve makinesi 299 TL -Nisanla marka erkek bakım seti 269 TL -Kiwi marka dijital tartı 149 TL -Kiwi marka kahve köpürtücü 89.95 TL -Regal marka çay makinesi 599 TL -Lenovo marka notebook 5 bin 999 TL -Piranha marka bluetooth hoparlör 179 TL -Xiaomi marka cep telefonu 4 bin 999 TL -Logitech marka kablosuz mouse 199 TL -GoSmart marka kulak içi kulaklık 24.95 TL -HI-LEVEL marka USB bellek 89.95 TL -Samsung marka şarj adaptörü ve kablo 299 TL -Trend marka saklama kabı 19.95 TL -Kilitli saklama kabı çeşitleri 27.50 TL -Saklama kabı 1750 ml 19.95 TL -Metal kutu ve tepsi çeşitleri 32.50 TL -Plastik saklama kabı çeşitleri 27.50 TL -Contalı saklama kabı çeşitleri 16.50 TL -Düzenleyici kutu çeşitleri 12.95 TL -Mikrodalga saklama kabı 3'lü 19.95 TL -Plastik ürünler 24.95 TL -Karma plastik ürün çeşitleri 27.95 TL -Diamond marka lazer kesim bıçak 17.95 TL -Çöp kovası 34.95 TL -Duş seti 39.95 TL -3'lü süzgeç 89.95 TL -700 cc sporcu matarası 19.95 TL -Lisanslı desenli kupa 340 cc 7.95 TL -600 ml metal matara 119.95 TL -1.5 litre çelik termos 299.95 TL -Sinbo marka 3'lü çok amaçlı raf 139.90 TL -Sinbo marka meyve sıkacağı 379.95 TL -Hascevher marka balık gözleme tavası 199.95 TL -Cem Nero marka balık gözleme tavası 169.95 TL -Katlanabilir plaj piknik sandalyesi 249.95 TL -2 kişilik kamp çadırı 399.95 TL -4 kişilik kamp çadırı 629.95 TL -Plaj piknik sandaltesi 169.95 TL -Pratik şişme şezlong 199.95 TL -Katlanabilir kamp sandalyesi 159 TL -Çift kişilik şişme yatak 389.95 TL -Kamp şemsiyesi 299.95 TL -Katlanabilir kamp taburesi 49.95 TL -Izgaralı piknik mangalı 44.95 TL -Grilltime marka 2 kilogram mangal kömürü 64.90 TL -Grilltime marka 5 kilogram mangal kömürü 15.90 TL -Kamp matı 64.95 TL -Hardwood marka 2 kilogram mangal kömürü 49.90 TL -Orta boy ızgara 24.95 TL -15 litre termos 249.95 TL -Musluklu piknik termosu 89.95 TL -Sera marka 8 metre alüminyum folyo 21.95 TL -Sera marka 4'lü buzdolabı poşeti 22.95 TL -Sera marka 10'lu battal boy çöp poşeti 21.95 TL -Sera marka 10'lu büyük boy çöp poşeti 9.95 TL -Sera marka 40'lı küçük boy çöp poşeti 9.95 TL -Sera marka 15'li orta boy çöp poşeti 9.95 TL -Burpak marka 100'lü pipet 11.95 TL -Burpak marka 50'li jelatinli pipet 11.95 TL -Canlı çiçek sukulent 17.95 TL -26 jant bisiklet 2 bin 799 TL -Oyuncak tren seti 129.95 TL -Oyuncak hamur sepeti 79.95 TL -Oyuncak bebek park seti 94.95 TL -Oyuncak çek bırak araba yol seti 79.95 TL -VOLTA YIDE marka elektrikli moped 19 bin 990 TL -Marin marka 4.95 metre fiber tekne 133 bin 900 TL -Legend marka yaylı yatak 2 bin 990 TL -Belence marka yaylı yatak 1.890 TL -Çift kişilik baza başlık set 4 bin 250 TL -Tek kişilik baza başlık set 2 bin 250 TL -Dynamic marka yaylı yatak 1.090 TL -Therapy marka süngerli yatak 890 TL