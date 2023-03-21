Çeyizciler, tatilciler o gün A101'e akın edecek! Bu fiyatlar kaçmaz: Tüm ihtiyacınız aynı gün raflarda!







İndirimli ürünler ise şu şekilde;







A101 market zinciri 20 Mart'tan itibaren çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunacak. İndirimli ürünler arasında 19.990 TL'ye üç tekerlekli elektrikli moped, 599 TL'ye büyük boy valiz ve 695 TL'ye Nehir marka çatal-bıçak seti yer alıyor. Diğer indirimli ürünler arasında buzdolabı, çamaşır makinesi ve su arıtma cihazı gibi ev aletleri, fritöz, tost makinesi ve kahve makinesi gibi mutfak aletleri ile yastık, çorap ve saklama kabı gibi ev eşyaları yer alıyor. İndirimli ürünlerin fiyatları 7,95 TL ile 19.990 TL arasında değişiyor.SEG ST 283 Buzdolabı 5.099 TL SEG Mekanik Silindirik Termosifon 2.599 TL SEG CM 1212 E 12 Kg Çamaşır Makinesi 7.199 TL Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL Xiaomi AirFryer Yağsız Fritöz 5.099 TL Nisanla ABS 1026 Dijital Banyo Baskülü 129 TL Arzum AR2037 Mistost Tost Makinesi 729 TL Homend Coffeebreak 5046H Filtre Kahve Maknesi 899 TL Kiwi KCM1112 Kahve Köpürtücü 79,95 TL Kiwi KSPG4812 Kahve Baharat Öğütücü 269 TL Fakir Ultimo Saç Sakal Kesme Makinesi 239 TL Kiwi KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü 289 TL Akel AF016 Termostatlı Yuvarlak Fırın 649 TL Elitled Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 69,95 TL SanDisk 240 GB Dahili SSD 369 TL Qcy Gtc Akıllı Saat 399 TL GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 109 TL Buldan Koltuk Örtüsü 79,95 TL Bambu Yastık 109 TL Silk&Blue Bayan Soket Çorap 3'lü 29,95 TL Silk&Blue Bayan Hipster 2'li 29,95 TL Silk&Blue Bayan Dantel Detaylı Bato 2'li 36,95 TL Silk&Blue Bayan Kalın Askılı Atlet 34,95 TL Silk&Blue Bayan Baskılı Pijama Takımı 159 TL Silk&Blue Bayan Bato 2'li 34,95 TL Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal Kaşık Takımı 695 TL Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 895 TL Nehir Dalyan Sade Siyah Sedef 36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.195 TL Metaltex KArma Kek Kalıbı 79,95 TL Döküm Kek Kalıbı 149,95 TL Vintage Emaye Kek Kalıbı 199,95 TL Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler 29,95 TL Rooc Pasta ve Steak Bıçak Setleri 2'li 44,95 TL Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 229,95 TL Mini Bambu Servis Tahtası 49,95 TL Dönen Bambu Sunum Tablası 149,95 TL Cam Yağlık & Sirkelik 39,95 TL Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 99,95 TL Paşabahçe Cihangir Çay Bardağı 6'lı 29,95 TL Paşabahçe Glamour Kristalin Şekerlik 49,95 TL Paşabahçe Sunum Kasesi 2'li 27,50 TL Paşabahçe Plastik Kulplu Bardak 2'li 29,95 TL Paşabahçe Fincan Seti 4 Parça 119,95 TL Paşabahçe Kupa 2'li 49,95 TL LAV Ölçü Bardağı 18,50 TL Kurulama Bezi ve Mutfak Peçetesi 19,95 TL Borcam Çok Amaçlı Kase 79,95 TL Ölçü Hamur Matı 64,95 TL Bisküvi Kalıpları 9,95 TL Silikon Set 119,90 TL Krema Pompası 15,95 TL Hamur Porsiyonlayıcı 49,95 TL Hascevher Ezme Granit Tencere 229,95 TL Hascevher Ezme Granit Tava 129,95 TL Verda Emaye Saklama Kabı 3'lü 249,95 TL Kızartma Tenceresi 99,95 TL LAVA Döküm Izgara Tava 349,95 TL LAVA Döküm Tencere 649,95 TL Verda Emaye Bombeli Tencere 229,95 TL Verda Emaye Çaydanlık Takımı 379,95 TL Granit Desen Meyve Sebze Bıçağı 2'li 18,50 TL Mini Ürünler 74,95 TL Yuvarlak - Kare Kase 29,95 TL Saklama Kabı Seti 39,95 TL Asılabilir Organizer 22,50 TL Kare Saklama Kabı 9,95 TL Karma Plastik Süzgeç Ürünleri 17,95 TL Plastik Mug 450 cc 7,95 TL Sepet Çeşitleri 22,50 TL Karma Ğlastik Ürünler 9,95 TL Desenli Matara 700 ml 19,95 TL Pencereli Metal Saklama Kabı 14,95 TL Evye Üstü Bulaşıklık 49,95 TL Dolap İçi Düzenleyici Raf 19,95 TL 10 Kollu Kapı Askısı 49,95 TL Kokulu Mum 39,95 TL Süsleme Işığı 49,95 TL APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 19.990 TL Toshiba 50' Ultra HD Android Tv 7.499 TL Toshiba 43' Full HD Smart Tv 5.799 TL OPPO A55 4/128 GB Cep Telefonu 5.399 TL Robbom Orta Boy ABS Valiz 99,95 TL Robbom Kabin Boy ABS Valiz 349,95 TL JWIN 8'lı Radyo / Gitar Metalofon 89,95 TL JWIN Ahşap Ramazan Davulu 119,95 TL JWIN JPN-70 Öğrenci Neyi 59,95 TL JWIN CMK-1237 37 Tuşlu Elektronik Org 229 TL