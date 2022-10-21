Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış dedi! Değişimleriyle dudak uçuklatan anne kızın son hali













"ESTETİĞİN GÜCÜ"

Ünlü türkücü Ceylan,i bugüne kadar yaptırdığı sayısız estetiklerle gündeme gelen isimlerin başında geliyor. Ceylan'ın kızı Melodi'nin de annesi gibi estetik operasyonlardan vazgeçmediği görülüyor. Anne kızın değişimi görenler şakınlıklarını gizleyemiyorlar.Ünlü türkücü Ceylan, geçirdiği estetik ameliyatlarla gençliğinde olduğundan daha genç görünüyor, sürekli değişen imajıyla da hayranlarını şaşırtıyor. Eleştirmenlerce beğenilen şarkıcı Ceylan'ın son hali gündemde tazeliğini korurken kızı Melodi'nin estetikle değişimi deyim yerindeyse bomba etkisi yarattı.Magazin dünyasında Ceylan'ın değişiminden bahsedilirken kızı Melodi bombayı patlattı. Seylan kızı Melodi, estetik ameliyatı ile bambaşka bir insana dönüştü. Melodi Bozkurt'u izleyenler "Estiğin Gücü" yorumunu yaptı.Geçirdiği estetik ameliyatlarla gençliğinden daha genç görünen şarkıcı Ceylan, sürekli değişen imajıyla hayranlarını da mutlu etti. Eskiden Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın kızı Melodi de oldukça beğeniliyor.Ceylan, 1991 yılında halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir yıl sonra boşandı. Melodi bu evlilikten doğdu. Kızı Melodi de kendisi gibi birkaç kez estetik yaptırdı. Ceylan kızı Melodi,yaptırdığı bu estetik ameliyatlarla bambaşka bir insana dönüştü.Yurtdışında yaşayan ve orada master eğitimi alan Melodi Bozkurt, aynı zamanda profesyonel dans eğitimi de alıyor. Kanada'da yaşamaya karar veren annesi gibi şarkıcı olmak için çalışmalar yapan Melodi, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine topluyor. 32 yaşındaki Melodi Bozkurt'un yaptırdığı estetikler sonrası değişimi ise sürekli konuşuluyor.Melodi Bozkurt, en son bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile pozunu sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine yayınlamıştı.