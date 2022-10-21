MAGAZİN
21 Ekim 2022 - 14:28

Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış dedi! Değişimleriyle dudak uçuklatan anne kızın son hali

Çocukluğundan beri sahnelerde olan ünlü ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajından bahsederken kızı Melodi Bozkurt'un değişimi gündeme damgasını vurdu.

MAGAZİN
21 Ekim 2022 - 14:28
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Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış dedi! Değişimleriyle dudak uçuklatan anne kızın son hali


Ünlü türkücü Ceylan,i bugüne kadar yaptırdığı sayısız estetiklerle gündeme gelen isimlerin başında geliyor. Ceylan'ın kızı Melodi'nin de annesi gibi estetik operasyonlardan vazgeçmediği görülüyor. Anne kızın değişimi görenler şakınlıklarını gizleyemiyorlar.

Ceylan'ın kızı Melodi



Ünlü türkücü Ceylan, geçirdiği estetik ameliyatlarla gençliğinde olduğundan daha genç görünüyor, sürekli değişen imajıyla da hayranlarını şaşırtıyor. Eleştirmenlerce beğenilen şarkıcı Ceylan'ın son hali gündemde tazeliğini korurken kızı Melodi'nin estetikle değişimi deyim yerindeyse bomba etkisi yarattı.

Ceylan'ın kızı Melodi

"ESTETİĞİN GÜCÜ"

Magazin dünyasında Ceylan'ın değişiminden bahsedilirken kızı Melodi bombayı patlattı. Seylan kızı Melodi, estetik ameliyatı ile bambaşka bir insana dönüştü. Melodi Bozkurt'u izleyenler "Estiğin Gücü" yorumunu yaptı.

Ceylan'ın kızı Melodi

Geçirdiği estetik ameliyatlarla gençliğinden daha genç görünen şarkıcı Ceylan, sürekli değişen imajıyla hayranlarını da mutlu etti. Eskiden Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın kızı Melodi de oldukça beğeniliyor.

Ceylan'ın kızı Melodi

Ceylan, 1991 yılında halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir yıl sonra boşandı. Melodi bu evlilikten doğdu. Kızı Melodi de kendisi gibi birkaç kez estetik yaptırdı. Ceylan kızı Melodi,yaptırdığı bu estetik ameliyatlarla bambaşka bir insana dönüştü.

Ceylan'ın kızı Melodi

Yurtdışında yaşayan ve orada master eğitimi alan Melodi Bozkurt, aynı zamanda profesyonel dans eğitimi de alıyor. Kanada'da yaşamaya karar veren annesi gibi şarkıcı olmak için çalışmalar yapan Melodi, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine topluyor. 32 yaşındaki Melodi Bozkurt'un yaptırdığı estetikler sonrası değişimi ise sürekli konuşuluyor.

Ceylan'ın kızı Melodi

Melodi Bozkurt, en son bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile pozunu sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine yayınlamıştı. 

Ceylan'ın kızı Melodi

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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