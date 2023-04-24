MAGAZİN
24 Nisan 2023 - 00:57

Ceylan'ın 'Marilyn Monroe' imajı gündem oldu

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

MAGAZİN
24 Nisan 2023 - 00:57
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Ceylan'ın 'Marilyn Monroe' imajı gündem oldu
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Daha 10 yaşında kendi albümünü çıkararak akıllarda 'küçük Ceylan' olarak yer edinmişti. Ceylan, uzun yıllar satış rekoru kıran albümler çıkarıp, başarı üstüne başarı yakalamıştı.

Ceylan



 Şarkıcı Ceylan, şimdilerde ise müziği ile değil daha çok yaptırmış olduğu estetik dokunuşlarla gündemde. Bir dönem, paylaştığı bir fotoğrafta ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'ye benzerliği ile dikkati çekmişti.

Ceylan

Yeni dönemde Marilyn Monroe imajı ile kameraların karşısında geçen Ceylan'ın son gönderisi çok konuşuldu. 'Marilyn Monroe Ceyloo' açıklaması ile paylaşım yaptığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Son halini çok beğenen de oldu, 'Ceylan artık Ceylan değil' diyen de...

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