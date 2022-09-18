YAŞAM
18 Eylül 2022 - 12:03

Ceza yeyince, 'Devletimize borcumuzu öderiz, sorun yok' dedi

İstanbul'da trafik polisi ekipleri, birçok noktada denetim yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Alkollü kullanılan, ehliyetsiz ve modifiyeli araçlara cezai işlem uygulanırken, kural tanımayan bir sürücünün rahatlığı ise dikkat çekti.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 12:03
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Ceza yeyince, 'Devletimize borcumuzu öderiz, sorun yok' dedi


İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri İstanbul genelinde abartı egzoz ve modifiyeli araç üzerine denetim gerçekleştirdi. Maltepe'de gerçekleştirilen denetimde ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Polis ekipleri, bir sürücüye aracında abartı egzoz bulundurmaktan cezai işlem uyguladı. Yazılan ceza öncesi polis ekiplerine cezanın yazılmaması için çaba sarf eden sürücü, cezai işlem uygulandıktan sonra ‘Devletimize borcumuzu öderiz, sorun yok' dedi. Cezayı yedikten sonra rahat tavırlar sergileyen sürücü, hiçbir şey olmamış gibi polisler ekiplerine de teşekkürlerini iletti. Trafik polis ekiplerinin Maltepe sahil yolunda yaptığı denetimlerde toplamda 28 araca cezai işlem uygulanırken, 10 araç ise trafikten men edildi. İstanbul'da trafik polisi ekipleri toplamda 28 araca 40 bin Türk lirası cezai işlem uyguladı.



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