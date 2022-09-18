YAŞAM
18 Eylül 2022 - 13:26

Cezaevi aracına bombalı saldırı yapan 3 terörist Bursa'ya getirildi

Bursa'da 20 Nisan günü cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıda, ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına neden olan MLKP FESK hücresi 2 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanmalarının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Saldırının failleri, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 13:26
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Cezaevi aracına bombalı saldırı yapan 3 terörist Bursa'ya getirildi


Olay, 20 Nisan günü merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi'nde gerçekleşti. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu el yapımı patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar gerçekleşti. Patlama sonrası infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu.

MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde yapılan çalışmalar neticesinde MLKP üyesi FESK hücresi Dilek Arsu, Seda Baykan ve 1 erkek örgüt mensubu İzmir Dikili'de yakalandı.
Gözaltına alınmalarının ardından örgüt mensubu 3 kişi Bursa'ya getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiler.



Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalanmıştır. Şehit İnfaz ve Ceza Koruma Memuru Cengiz YİĞİT'in kanı yerde kalmamıştır" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaştığı mesajda, "Şehidimiz Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı. 20 Nisan'da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak suretiyle tüm kamufle çabalarına rağmen, polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı" dedi.

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Haber Editörü
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