Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldırdılar













İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda 12 motosikletin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin park halindeki motosikletleri düz kontak yapıp çalıştırdıktan sonra çaldığını, iki kişinin de gözcülük yaptığını tespit etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.Ekipler, şüphelilerin, hiç suç kaydı bulunmayan N.S. (22) ile arkadaşları A.C.B. (15) ve E.G. (17) olduğunu belirledi. 3 şüpheli, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki evlerine yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise motosikletler bulunamadı.Emniyete götürülen şüphelilerden A.C.B. ile E.G.'nin, hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinde tanıştıkları ve geçtiğimiz ay tahliye oldukları öğrenildi. E.G., sorgusunda, “Polis tarafından tanındığımız için motosikletleri biz çalmadık. Mahallede tanıştığımız Nevzat'a çaldırdık” dedi. Şüpheli Nevzat S. ise “Bir motosiklet çaldıktan sonra 2 gün bekledim. Yakalanmadığımı anlayınca çalmaya devam ettim” dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S., A.C.B. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.