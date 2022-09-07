Charis Charisis: '3 puan için oynayacağız'

Sivasspor'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Charis Charisis, UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarının ilk haftasında yarın oynayacakları Çekya temsilcisi Slavia Prag müsabakası öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu. Charisis, "Rakibimizin iyi bir takim olduğunu biliyoruz. Belki de grubun en güzel takımı olduğunu söyleyebiliriz ancak bunun yanı sıra bizde çok güzel bir takımız. Kendi evimizde oynuyoruz, kendi evimizde her an 3 puan almak için oynarız" dedi.

"Biraz daha süreye ihtiyacım var"

Bir basın mensubunun “Charisis adaptasyon sürecini tamamladı mı?” şeklindeki sorusuna Charisis, "Şu an adaptasyon sürecindeyim, biraz daha süreye ihtiyacım olduğuna inanıyorum. Çünkü Türkiye Ligi'nde futbol farklı, daha fazla fiziğe dayalı. Benim yeni adapte olduğum bir futbol tarzı. Seviye çok yüksek bu ligde. Biraz daha süreye ihtiyacım var. Ama yakın zamanda kesin olarak performansıma da ulaşacağımdan eminim. Hocalarımız, arkadaşlarım adaptasyon süresinde bana çok yardımcı oluyorlar. Bende elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ki en güzel seviyeye ulaşacağım. Sivas şehri çok harika bir şehir, insanlar bana çok iyi davrandı. Kulüp olarak bakarsak herkes çok profesyonel çalışıyor. Başarılı olmamız için kulüp bize gereken her şeyi sunuyor" yanıtını verdi.