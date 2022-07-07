Cheikhou Kouyate imdir,nereli kaç yaşında, hangi bölgede oynuyor? Trabzonspor transfer iddialarıyla gündeme gelen Cheikhou Kouyate hakkında bilgiler

Bordo mavili takım Cheikhou transferi ile ilgili görüşmelerine devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda Cheikhou Kouyate
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Cheikhou Kouyate transferi geçen sezondan beri gündemde
Geçtiğimiz sezon da bordo mavili takım Cheikhou transferi ile ilgili görüşmeleri sağlamış ancak ortak bir notada buluşup anlaşmalar imzalanmamıştı. Senegalli futbolcunun transferinden vazgeçmeyen bordo mavili takım ise yine görüşmelere başladı. Kouyate, bonservisi olmadan transferinin gerçekleşmesini bekliyor. Senegalli futbolcunun bu zamana kadar 500'den fazla maça çıktığı da biliniyor. Futbolcu, sadece 2007-2008 sezonunda 30 maçın altına düşmüştür.
Menajer Ediz Balkan paylaşımı
Kouyate'nin menajerliğini üstlenen Ediz Balkan'ın İstanbul Havaalanı'nda paylaşım yapması da taraftarların dikkatinden kaçmadı.
Cheikhou Kouyate kim
Yıldız futbolcu 21 Aralık 1989 yılında Senegal başkenti olarak bilinen Dakar'da dünyaya gözlerini açmıştır. Futbolcunun boyu 1.89'dur. Futbol kariyerine ilk olarak kendi ülkesinde başlayan Kouyate, ASC Yego Dakar formasını giyerken başarılarıyla FC Brüssel'in dikkatini çekmiş ve Belçika'ya transfer olmuştur. Daha sonra ise Anderlecht ilk anlaşma imzalayan Kouyate, bir sezonluğuna KV Kortijk'a kiralanmıştır. Brüksel'de uzun bir süre oynayan Kouyate 7.5 milyon euro karşılığında West Ham United'a transfer olmuştur. 4 sene buraya top oynayan yıldız futbolcu daha sonra 10.70 milyon euro karşılığında Crystal Palace'a transfer olmuştur. Burada 82 maça çıkan futbolcu 4 golü de kariyerine kaydetmiştir. Futbol kariyerine başladığından beri 1 kez Afrika şampiyonluğu, 2 Belçika Süper Kupası ve 4 Belçika ligi görmüştür.