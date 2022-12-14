Chelsea'de Armando Broja şoku! Yıldız isim sezonu kapattı













Armando Broja'nın kariyeri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea genç yıldızından gelen sakatlık haberiyle büyük bir şok yaşadı. İngiliz ekibinde 21 yaşındaki Arnavut oyuncunun yaşamış olduğu ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapatmış olması moralleri adeta alt üst etti. Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmeden önce Chelsea'de düzenli olarak forma şansı bulmaya başlayan genç yıldızdan kulübün beklentisi bir hayli fazlaydı ve bu denli beklentinin fazla olduğu bir futbolcunun ağır bir sakatlık yaşamış olması camiayı derinden etkiledi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aston Villa ile oynanan hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan 21 yaşındaki santraforun, ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Arnavutluk Milli Takımı'nın da formasını giyen Broja'nın ameliyat edileceği ve sezonun kalan bölümünü kaçırmasının beklendiği bilgisi verildi.Futbola Chelsea'nin alt yaş takımlarında başlayan Armando Broja, Chelsea U18, U19, U21 ve U23 takımlarında forma giydi. Daha sonra Vitesse ve Southampton forması giyen genç golcü bu sezon Chelsea'de A takımda forma giymişti.