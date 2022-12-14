SPOR
14 Aralık 2022 - 21:33

Chelsea'de Armando Broja şoku! Yıldız isim sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Arnavut futbolcusu Armando Broja, sakatlığı yüzünden sezonu kapattı. Yaşanılan sakatlığın Chelsea taraftarlarını bir hayli üzdüğü öğrenildi.

SPOR
14 Aralık 2022 - 21:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Chelsea'de Armando Broja şoku! Yıldız isim sezonu kapattı


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea genç yıldızından gelen sakatlık haberiyle büyük bir şok yaşadı. İngiliz ekibinde 21 yaşındaki Arnavut oyuncunun yaşamış olduğu ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapatmış olması moralleri adeta alt üst etti.

Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmeden önce Chelsea'de düzenli olarak forma şansı bulmaya başlayan genç yıldızdan kulübün beklentisi bir hayli fazlaydı ve bu denli beklentinin fazla olduğu bir futbolcunun ağır bir sakatlık yaşamış olması camiayı derinden etkiledi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aston Villa ile oynanan hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan 21 yaşındaki santraforun, ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

Arnavutluk Milli Takımı'nın da formasını giyen Broja'nın ameliyat edileceği ve sezonun kalan bölümünü kaçırmasının beklendiği bilgisi verildi.

Armando Broja sakatlandı

Armando Broja'nın kariyeri

Futbola Chelsea'nin alt yaş takımlarında başlayan Armando Broja, Chelsea U18, U19, U21 ve U23 takımlarında forma giydi. Daha sonra Vitesse ve Southampton forması giyen genç golcü bu sezon Chelsea'de A takımda forma giymişti.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Seren Serengil, hastanelik oldu! Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Seren Serengil, hastanelik oldu! Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Türk Telekom'dan Ankara'da farklı tarife...
Türk Telekom'dan Ankara'da farklı tarife...
Anadolu Efes evinde kayıp...
Anadolu Efes evinde kayıp...
VakıfBank da Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı...
VakıfBank da Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus Mert Hakan Yandaş'ın biletini kesti
Fenerbahçe'de Jorge Jesus Mert Hakan Yandaş'ın biletini kesti
Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor...
Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor...
Şenol Güneş Jackson Muleka'dan sezonun kalan bölümünde çok şey bekliyor
Şenol Güneş Jackson Muleka'dan sezonun kalan bölümünde çok şey...
Beşiktaş Wout Weghorst'un bonservisini almak için harekete geçiyor
Beşiktaş Wout Weghorst'un bonservisini almak için harekete geçiyor
Cristiano Ronaldo ve Real Madrid ilişkisinde bomba gelişme...
Cristiano Ronaldo ve Real Madrid ilişkisinde bomba gelişme...
Eski aslan Jordan Taylor'ın yeni durağı İngiltere oldu. Taylor, London Lions’a imzayı attı...
Eski aslan Jordan Taylor'ın yeni durağı İngiltere oldu. Taylor, London...
Ekrem İmamoğlu’na ünlü isimlerden destek yağıyor
Ekrem İmamoğlu’na ünlü isimlerden destek yağıyor
Cade Cunningham'dan Detroit Pistons’a kötü haber. Genç oyuncu sezonu kapattı...
Cade Cunningham'dan Detroit Pistons’a kötü haber. Genç oyuncu sezonu...
Anadolu Efes'in bu akşamki rakibi Baskonia...
Anadolu Efes'in bu akşamki rakibi Baskonia...
Hülya Avşar baktığı herkeste Kaya Çilingiroğlu'nu görüyormuş
Hülya Avşar baktığı herkeste Kaya Çilingiroğlu'nu görüyormuş
Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor. Fransa-Fas maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor. Fransa-Fas maçı ne zaman?...