Chelsea'den bomba gibi bir transfer hamlesi













Yaza Londra'da

Chelsea'nin Christopher Nkunku'nun Red Bull Leipzig'den transferinde sona yaklaştığı ve sadece sözleşme aşamasının kaldığı iddia edildi. Chelsea yaz aylarından bu yana RB Leipzig'in Fransız Yıldızı Christopher Nkunku'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyordu ve iddialara göre artık anlaşmayı tamamlamaya son derece yakınlar.Anlaşmanın Nkunku'nun sözleşmesindeki 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin bir miktar azının ödenmesi yoluyla gerçekleşeceği söyleniyor. Bunu sebebi ise anlaşmaya göre Christopher Nkunku'nun Ocak yerine önümüzdeki yaz itibariyle Chelsea'ye gidecek olması. Kulübün Red Bull Leipzig ile bu şartla anlaştığı öğrenildi. Chelsea'nin bu transferle önümüzdeki sene için planladığı Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak kadroyu kurma hedefi için Nkunku'nun önemli rol oynayacağı düşünülüyor.