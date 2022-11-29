Chelsea'nin Christopher Nkunku'nun Red Bull Leipzig'den transferinde sona yaklaştığı ve sadece sözleşme aşamasının kaldığı iddia edildi. Chelsea yaz aylarından bu yana RB Leipzig'in Fransız Yıldızı Christopher Nkunku'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyordu ve iddialara göre artık anlaşmayı tamamlamaya son derece yakınlar.
SPOR
29 Kasım 2022 - 17:46
Chelsea'den bomba gibi bir transfer hamlesi
Chelsea'nin Christopher Nkunku'nun Red Bull Leipzig'den transferinde sona yaklaştığı ve sadece sözleşme aşamasının kaldığı iddia edildi.
SPOR
29 Kasım 2022 - 17:46
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