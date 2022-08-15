SPOR
15 Ağustos 2022 - 00:06

Chelsea ile Tottenham'ın teknik direktörleri Londra Derbisi'nde birbirlerine girdi!

Dünyanın en iyi takımları arasında gösterilen Chelsea, kendi evinde Tottenham ile karşı karşıya geldi. Londra derbisinde her iki takım 2-2'lik sonuçla sahadan ayrılırken maçın sonunda iki teknik direktör birbirine girdi.

SPOR
15 Ağustos 2022 - 00:06
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Chelsea ile Tottenham'ın teknik direktörleri Londra Derbisi'nde birbirlerine girdi!


İngiltere Premier Lig’inin ikinci haftasında taraftarlar nefes kesen bir mücadele izlediler. Kendi evinde Tottenham'ı ağırlayan Chelsea, sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Chelsea ile Tottenham



Londra Derbisi'nde karşı karşıya gelen Chelsea ile Tottenham arasında başlayan maçta her iki takımın oyuncuları karşılaşmaya çok hızlı başladı. Chelseai 19. dakikada 1-0 öne geçerken Tottenham 68. dakikada Hojbjerg'nın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona ererken ikinci yarıya başlayan iki takım da son derece güzel bir mücadele sergiledi.

Chelsea ile Tottenham

Maçın ikinici yarısı oynanırken 77. dakikada Reece James bir gol atarak takımını 2-1 öne geçirirken, maçın uzatma dakikalarında Tottenham'lı oyuncı Harry Kane sahneye çıktı ve 90+6. dakikada takımını beraberliğe taşıdı.

Alman ve İtalyan hoca birbirine girdi!

Chelsea ile Tottenham

Alman hoca Thomas Tuchel ve İtalyan teknik direktör Antonio Conte’yi karşı karşıya getiren Londra derbisi 2-2'lik skorla sona ererken Tottenham'in 1-1 beraberlk sağladığı golün ardından sevinen teknik direktör Conte ile ona tepki gösteren Thomas Tuchell göğüs göğüse geldiler.

Chelsea ile Tottenham

İki teknik hocanın arasında yaşanan gerginlik sonrası maçın hakemi iki teknik direktöre sarı kart çıkardı. Chelsea'nın galibiyet golünden sonra Tuchell, Conte'nin önünden depar atması Conte'yi oldukça kızdırırken maç sonrası iki teknik hoca, kırmızı kart gördü.

Chelsea ile Tottenham

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Eleştirilere dayanamayan Ali Koç ile taraftarlarla tartıştı!
Eleştirilere dayanamayan Ali Koç ile taraftarlarla tartıştı!
TFF'den yabancı oyuncu kararı: 35 kişilik kadroda 21 yabancı temsilci
TFF'den yabancı oyuncu kararı: 35 kişilik kadroda 21 yabancı temsilci
Son Haberler
Eşiyle ilk kez görüntülenen Müge Anlı'ya 'Evlilik Yaramış' yorumu!
Eşiyle ilk kez görüntülenen Müge Anlı'ya 'Evlilik Yaramış' yorumu!
İzmir'de iş görüşmesine giden genç kızın korkunç ölümü!
İzmir'de iş görüşmesine giden genç kızın korkunç ölümü!
2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri uzatıldı!
2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri uzatıldı!
Büyük skandal: Deterjan Pazarı 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun yaptı!
Büyük skandal: Deterjan Pazarı 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun...
Ankara'daki şiddetli yağış 1 can aldı!
Ankara'daki şiddetli yağış 1 can aldı!
Facebook ve Instagram kullanıcıları dikkat! Adım adım izleniyoruz..
Facebook ve Instagram kullanıcıları dikkat! Adım adım izleniyoruz..
Bursa'da feci kaza! Küçük Utku dedesinin kullandığı traktörün altında can verdi
Bursa'da feci kaza! Küçük Utku dedesinin kullandığı traktörün...
Bakan Kirişci'den milyonlarca çifçiye müjde! Tarımsal destekte ödemeler başladı
Bakan Kirişci'den milyonlarca çifçiye müjde! Tarımsal destekte ödemeler...
Pride yürüyüşüne genç eşiyle katılan Seda Sayan'a çarpıcı yorum!
Pride yürüyüşüne genç eşiyle katılan Seda Sayan'a çarpıcı yorum!
Akatyakıtta indirim sevinci kısa sürdü! Fiyatlar yeniden artıyor
Akatyakıtta indirim sevinci kısa sürdü! Fiyatlar yeniden artıyor
MSB'nin Kıbrıs paylaşımında anlamlı vurgu!
MSB'nin Kıbrıs paylaşımında anlamlı vurgu!
Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz proje müjdesi!
Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz proje müjdesi!
Bakan Koca'dan sözleşmeli doktorlara yüksek özlük hakkı müjdesi!
Bakan Koca'dan sözleşmeli doktorlara yüksek özlük hakkı müjdesi!
Cem Davran'ın anne acısı paylaşımı yürekleri burktu!
Cem Davran'ın anne acısı paylaşımı yürekleri burktu!
Bakan Nebati'den zincir marketlere indirim çağrısı!
Bakan Nebati'den zincir marketlere indirim çağrısı!