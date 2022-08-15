Chelsea ile Tottenham'ın teknik direktörleri Londra Derbisi'nde birbirlerine girdi!

İngiltere Premier Lig’inin ikinci haftasında taraftarlar nefes kesen bir mücadele izlediler. Kendi evinde Tottenham'ı ağırlayan Chelsea, sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.
Londra Derbisi'nde karşı karşıya gelen Chelsea ile Tottenham arasında başlayan maçta her iki takımın oyuncuları karşılaşmaya çok hızlı başladı. Chelseai 19. dakikada 1-0 öne geçerken Tottenham 68. dakikada Hojbjerg'nın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona ererken ikinci yarıya başlayan iki takım da son derece güzel bir mücadele sergiledi.
Maçın ikinici yarısı oynanırken 77. dakikada Reece James bir gol atarak takımını 2-1 öne geçirirken, maçın uzatma dakikalarında Tottenham'lı oyuncı Harry Kane sahneye çıktı ve 90+6. dakikada takımını beraberliğe taşıdı.
Alman ve İtalyan hoca birbirine girdi!
İki teknik hocanın arasında yaşanan gerginlik sonrası maçın hakemi iki teknik direktöre sarı kart çıkardı. Chelsea'nın galibiyet golünden sonra Tuchell, Conte'nin önünden depar atması Conte'yi oldukça kızdırırken maç sonrası iki teknik hoca, kırmızı kart gördü.