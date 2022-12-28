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28 Aralık 2022 - 21:50

Chelsea'ye Molde'den 20'lik golcü. David Datro Fofana, İngiliz deviyle anlaştı

Chelsea, resmi sitesi ve kulübün sosyal medya hesaplarından yayınladığı paylaşımda, Molde'nin Fildişi Sahilli genç golcüsü David Datro Fofana ile anlaştıklarını ve oyuncunun 2023 yılının ilk gününde takıma katılacağını açıkladı.

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28 Aralık 2022 - 21:50
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Chelsea'ye Molde'den 20'lik golcü. David Datro Fofana, İngiliz deviyle anlaştı


Chelsea, resmi sitesi ve kulübün sosyal medya hesaplarından yayınladığı paylaşımda, Molde'nin Fildişi Sahilli genç golcüsü David Datro Fofana ile anlaştıklarını ve oyuncunun 2023 yılının ilk gününde takıma katılacağını açıkladı.

2002 doğumlu oyuncu, profesyonel kariyerine ülkesinin Academie de Foot Amadou Diallo de Djékanou takımında başladı. İki sene geçirdikten sonra Norveç'ten talibi çıktı. 2021 yazında kıta değiştirerek Molde'ye transfer oldu. Molde'de bir buçuk sezonda çıktığı 42 resmi maçta 15 gol atarak büyük kulüplerin dikkatini üzerine çekti. Fildişi Sahilli futbolcu artık Chelsea için mücadele edecek.

Kader mi, tesadüf mü? Bilinmez ama... Yine bir Fildişi Sahilli golcü ve Chelsea hikâyesi...Didier Drogba



"Başka bir evrende, en güzel halinle..." aslında dillerimize pelesenk olan "Seni Dert Etmeler" şarkısında çok güzel özetlenmişti; Chelsea ve Fildişi Sahilli golcü birlikteliği. Jose Mourinho'nun ısrarları sonucu 2004 yazında Didier Drogba, Chelsea'nin 11 numaralı formasını sırtına geçirmişti. Kimse onun, kulübün en büyük efsanelerinden biri olacağını tahmin etmiyordu. Kayarak yaptığı sevinçler, 2012 Şampiyonlar Ligi finali ve mavi rengine adanmış bir hayat. Bunların hepsi Drogba'da toplanan özelliklerdi. 

Chelsea, yıllardır 9 numara eksiği çekiyor. Ve belki de yeniden kulübün çehresini değiştirecek golcüyü bildikleri yerden aldılar. Birilerinin Londra'daki mirası devam ediyor...

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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