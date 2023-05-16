GÜNDEM
16 Mayıs 2023 - 19:37

CHP, 2. tur seçim propagandasını Mehmet Ali Yüksel'e bıraktı!

CHP bünyesinde Onursal Adıgüzel’in istifasının ardından 2. tur oylamada propaganda sürecini kimin yöneteceği konusu belli oldu.

GÜNDEM
16 Mayıs 2023 - 19:37
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CHP, 2. tur seçim propagandasını Mehmet Ali Yüksel’e bıraktı!


İstanbul'da CHP milletvekili adayı olarak ilan edilen Mehmet Ali Yüksel, partinin genel başkan başdanışmanı oldu, seçim ve tanıtımdan sorumlu olarak atandı.

CHP, 2. tur seçim propagandasını Mehmet Ali Yüksel’e bıraktı



CHP, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Kağıthane'nin eski ilçe başkanı olan ve aynı zamanda İstanbul'dan milletvekili adayı olarak gösterilen ı Mehmet Ali Yüksel'i propaganda şefi olarak atadı. Yüksel, ikinci tur oylamanın başında yer alacak.

CHP liderinin başdanışmanlığına atanan Mehmet Ali Yüksel, Onursal Adıgüzel'in istifasının ardından 2. turda düzenlenecek olan seçim propagandaları ve aynı zamanda siyasi işlerden sorumlu olacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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