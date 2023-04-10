SİYASET
10 Nisan 2023 - 11:05

CHP'de liste belirleme mesaisi tamamlandı! İstanbul'un üç seçim bölgesinde 13 kontenjan ittifakın 4 partisine ayrıldı..

CHP'de 14 Mayıs'ta 28. dönem milletvekili tercihi için başlatılan liste çalışması tamamlandı. İstanbul'un üç bölgesine ittfakın dört partisi için 13 kontenjan ayrıldığı açıklanırken öne çıkan isimler de yerlerini buldu. DEVA partisi üyesi eski bakan Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olduğu öğrenilirken Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir danışmanlığını yapan ve daha sonra CHP RTÜK üyesi olan Okan Konuralp, ilk bölge adaylarından biri olduğu aktarıldı.

SİYASET
10 Nisan 2023 - 11:05
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CHP’de liste belirleme mesaisi tamamlandı! İstanbul’un üç seçim bölgesinde 13 kontenjan ittifakın 4 partisine ayrıldı..


Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidecek. 35 gün sonra sandıklar kurulduğunda milyonlarca seçmen 28'inci milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçecek. Millet İttifakı'nın dört partisi için aday listesini açan CHP, saatler boyu sürdüğü aday liste belirleme çalışmalarını tamamladı.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

CHP'nin İstanbul ve Ankara için hazırladığı listeler iş birliği çerçevesinde DEVA, Saadet Partisi, Gelecek ve Demokrat Parti'ye açıklandı. Ancak en büyük üç il listesinde İYİ Parti'nin isimleri de yer aldı. İstanbul 1. bölgeden Ahmet Ersagun Yücel ve İstanbul 2. bölgeden Berna Sukas aday listesinde oldukları görüldü. 2015 yılında öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, İstanbul'un 3. bölgesinden üçüncü sıradan aday olurken, eski ABD Büyükelçisi Namık Tan'ın da 1 bölgeden aday gösterildiği bildirildi.



DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’ye İstanbul’un üç seçim bölgesinden 13 kontenjan ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.

İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'in aday listeleri şöyle:

"İstanbul 1’inci bölge"

Oğuz Kaan Salıcı

Gamze Akkuş İlgezdi

Fethi Açıkel

Gökhan Günaydın

Birol Aydın (Saadet Partisi)

Ahmet Ersagun Yücel

Elif Esen (DEVA)

Hasan Karal (DEVA)

Cemal Enginyurt (DP)

Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

Ali Gökçek

Suat Özçağdaş

Doğan Çakmak

Özcan Baripoğlu

Sevgi Kılıç

Olgun Çelik

"İstanbul 2’nci bölge"

Namık Tan

Yunus Emre

Gökan Zeybek

Enis Berberoğlu

Mustafa Kaya (SP)

Yüksel Mansur Kılınç

İsa Mesih Şahin (Gelecek)

Evrim Sızvanoğlu (DEVA)

Berna Sukas

Fuat Yıldırım

Onur Aydın

Işık Öğütçü

Soner Özimer

Mehmet Ali Yüksel

Şaban Karaaslan

Elmas Arus

"İstanbul 3’üncü bölge"

Engin Altay

Erdoğan Toprak

Türkan Elçi

İlhan Kesici

Zeynel Emre

Medeni Yılmaz (DEVA)

Bülent Kaya (Saadet)

Doğan Demir (Gelecek)

Özgür Karabat

Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

Turan Taşkın Özer

Doruk Bulut

Oğuz Kemal Yakar

Turgay Özcan

Utku Caner Çaykara

Habibe Çiftçioğlu (Gelecek)

"Antalya"

Sururi Corabatur

Cavit Arı

Aliye Coşar

Mustafa Erdem

Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

Murat Özçelik

Ercüment Taşdemir

Nilüfer Defeci

Vahap Tuncer

Sibel Gezen

Ramiz Atakan

Emrah Yurtlak

Zehra Milli

Hatice Kübra Turan

Müge Gezginci Uysal

Mehmet Gök

"Ankara 1’inci bölge"

Gamze Taşçıer

Deniz Demir

Okan Konuralp

Sadullah Ergin (DEVA)

Aliye Timisi Ersever

Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek)

Deniz Çakır

Kemal Akkurt

Aysun Palalı Köktaş

Elif Topkaya Sevinç

Hüseyin Can Güner

Aycan Günday Koçtürk

Armağan Erdoğan

"İzmir 1’inci Bölge"

Yüksel Taşkın

Ahmet Tuncay Özkan

Sevda Erdan Kılıç

Murat Bakan

Ednan Arslan

Seda Kaya (DEVA)

Haydar Altıntaş (DP)

Devrim Barış Çelik

Sefer İpekli

Güldem Atabay

Şahbal Aras

Fulya Akçay

Mehmet Şahin Fırat

Birgül Değirmenci

"İzmir 2’inci Bölge"

Gökçe Gökçen

Rıfat Nalbantoğlu

Rahmi Aşkın Türeli

Mahir Polat

Salih Uzun (DP)

Deniz Yücel

Mustafa Bilici (Gelecek Partisi)

Hüseyin Sezer

Esin Doğan Metin

Altan İnanç

Emine Helin İnan Kınay

Ayten Gülsever

Nurşen Balcı

Burak Kotan

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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