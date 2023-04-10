CHP’de liste belirleme mesaisi tamamlandı! İstanbul’un üç seçim bölgesinde 13 kontenjan ittifakın 4 partisine ayrıldı..







LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR







İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'in aday listeleri şöyle:

"İstanbul 1’inci bölge"

"İstanbul 2’nci bölge"

"İstanbul 3’üncü bölge"

"Antalya"

"Ankara 1’inci bölge"

"İzmir 1’inci Bölge"

"İzmir 2’inci Bölge"

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidecek. 35 gün sonra sandıklar kurulduğunda milyonlarca seçmen 28'inci milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçecek. Millet İttifakı'nın dört partisi için aday listesini açan CHP, saatler boyu sürdüğü aday liste belirleme çalışmalarını tamamladı.CHP'nin İstanbul ve Ankara için hazırladığı listeler iş birliği çerçevesinde DEVA, Saadet Partisi, Gelecek ve Demokrat Parti'ye açıklandı. Ancak en büyük üç il listesinde İYİ Parti'nin isimleri de yer aldı. İstanbul 1. bölgeden Ahmet Ersagun Yücel ve İstanbul 2. bölgeden Berna Sukas aday listesinde oldukları görüldü. 2015 yılında öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, İstanbul'un 3. bölgesinden üçüncü sıradan aday olurken, eski ABD Büyükelçisi Namık Tan'ın da 1 bölgeden aday gösterildiği bildirildi.DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’ye İstanbul’un üç seçim bölgesinden 13 kontenjan ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.Oğuz Kaan Salıcı Gamze Akkuş İlgezdi Fethi Açıkel Gökhan Günaydın Birol Aydın (Saadet Partisi) Ahmet Ersagun Yücel Elif Esen (DEVA) Hasan Karal (DEVA) Cemal Enginyurt (DP) Selim Temurcu (Gelecek Partisi) Ali Gökçek Suat Özçağdaş Doğan Çakmak Özcan Baripoğlu Sevgi Kılıç Olgun ÇelikNamık Tan Yunus Emre Gökan Zeybek Enis Berberoğlu Mustafa Kaya (SP) Yüksel Mansur Kılınç İsa Mesih Şahin (Gelecek) Evrim Sızvanoğlu (DEVA) Berna Sukas Fuat Yıldırım Onur Aydın Işık Öğütçü Soner Özimer Mehmet Ali Yüksel Şaban Karaaslan Elmas ArusEngin Altay Erdoğan Toprak Türkan Elçi İlhan Kesici Zeynel Emre Medeni Yılmaz (DEVA) Bülent Kaya (Saadet) Doğan Demir (Gelecek) Özgür Karabat Mustafa Yeneroğlu (DEVA) Turan Taşkın Özer Doruk Bulut Oğuz Kemal Yakar Turgay Özcan Utku Caner Çaykara Habibe Çiftçioğlu (Gelecek)Sururi Corabatur Cavit Arı Aliye Coşar Mustafa Erdem Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi) Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi) Murat Özçelik Ercüment Taşdemir Nilüfer Defeci Vahap Tuncer Sibel Gezen Ramiz Atakan Emrah Yurtlak Zehra Milli Hatice Kübra Turan Müge Gezginci Uysal Mehmet GökGamze Taşçıer Deniz Demir Okan Konuralp Sadullah Ergin (DEVA) Aliye Timisi Ersever Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek) Deniz Çakır Kemal Akkurt Aysun Palalı Köktaş Elif Topkaya Sevinç Hüseyin Can Güner Aycan Günday Koçtürk Armağan ErdoğanYüksel Taşkın Ahmet Tuncay Özkan Sevda Erdan Kılıç Murat Bakan Ednan Arslan Seda Kaya (DEVA) Haydar Altıntaş (DP) Devrim Barış Çelik Sefer İpekli Güldem Atabay Şahbal Aras Fulya Akçay Mehmet Şahin Fırat Birgül DeğirmenciGökçe Gökçen Rıfat Nalbantoğlu Rahmi Aşkın Türeli Mahir Polat Salih Uzun (DP) Deniz Yücel Mustafa Bilici (Gelecek Partisi) Hüseyin Sezer Esin Doğan Metin Altan İnanç Emine Helin İnan Kınay Ayten Gülsever Nurşen Balcı Burak Kotan