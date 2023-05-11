CHP'den seçmenlerine kritik çağrı: 'Herkes açıklamamızı beklesin!'













`YSK KONTROL YAPISINDA GERİ STOKLU ÇALIŞIYORUZ'





‘CHP’NİN YAPACAĞI AÇIKLAMALARI BEKLESİNLER’

Türkiye'de büyük bir dönüm noktası olarak görülen tarihi seçimler için az bir süre kaldı. 60 milyondan fazla seçmenin gelip sandık başına gitmesinin ardından, sıcak noktalardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi olacak. Türkiye genelinde 200 bine yakın sandıkta yapılacak oy kullanma süreci öncesinde CHP, seçim güvenlik hazırlıklarını tamamladı. Gözlemciler hariç müdür, müdür, okul enformasyon müdürü, müdür, sandık kurulu üyeleri olmak üzere toplamda 376 bin 387 isim CHP sistemine kaydedildi. Millet İttifakı'na bağlı diğer kesimlerinden sandık görevlilerinin de eklenmesiyle Seçim Günü sahada çalışan kişi sayısı 500 bini geçecek.Duvar'dan Serkan Alan'ın kaleme aldığı habere göre, sandıkların kapanması ve sayımların açılmasıyla birlikte CHP'nin asıl faaliyetleri parti genel merkezi 4. katta kurulan bir salonda gerçekleşecek. Çağrı merkezi gibi görünüm. Türkiye genelinde 195 bini aşkın sandıktan alınan verileri inceleyen ekip, 86 kişiden oluşuyor. Burada çalışacak her kişinin yaklaşık olarak 2 bin 250 sandık için sorumlu olacağı belirlendi. Yer tabanlı parti kütüğü ile YSK verilerinin girildiği sistemde bir tutarsızlık olduğunda yapılacak ve söz konusu ekip sahadaki görevliler ile devamlı irtibat halinde olacaklar.CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e göre, seçimlerin temelde teknoloji değil, insan kaynağının meselesi olduğunu söyledi. Islak imza atılan tutanakların ne kadar önemli olduğundan bahseden Adıgüzel, partisinin 4'üncü katına kurulacak çağrı merkezi işletim sistemini şu sözlerle anlattı: "Tutanaklar tutuluyor okulun önünde ilk sonuçları almaya çalışacağız. Mobil uygulamamız var arkadaşlar bizim mobil uygulamamızı kullanacaklar. Sonuçları ilk biz alacağız Sınav kağıtlarını ıslak imzalı getirmelerini istedik. ilçe başkanlarına Pazartesi günü ilçe başkanlarımızdan verileri alacağız. Bu arada YSK'dan her üç dakikada bir veri alabileceğiz. Hepsini birleştireceğiz. Eğer bir hata varsa sistemden uyarı alırız. Bu yazılımı geliştiren, aynı zamanda da güvenliğini sağlayan yaklaşık 20 kişilik bir teknik ekibimiz mevcut. Seçim gecesi çeşitli yerlerde olacaklar. 4. katta kurulacak olan çağrı merkezimiz, örneğin sandıktan bir veri gelmediği takdirde, "Sandık sonucu neden hala gelmedi?" diye arayıp soracak. Sandıkta bir yanlışlık varsa, bizim oylarımızdan biri başkasına yazılırsa 'Bu sandığa itiraz' diye seslenirler. O gece yaklaşık 100 kişilik bir çağrı merkezi faaliyet gösterecek. Gönüllülerimiz de bulunuyor. Hızlı değil fakat sandık bazında bir YSK oy yapısı üzerinde çalıştık, onu parçalara ayırdık ve tüm toplamları kendimiz birleştirdik."Oy verme işleminin tamamlanmasının ve YSK'nın TV yayın yasağı kalkar kalkmaz birçok TV kanalı, ilk sonuçları göstermek için sıklıkla Anadolu Ajansı verilerini kullanıyor. Son dönemde yapılan birçok seçimin ardından AKP oy pusulaları ekran yansımalarında yüksek oranlarda gösterildi. Seçmenlerin seçim güvenliğine de katkı sağlayabileceklerini ve düşürdükleri sandıkları gelip görebileceklerini söyleyen Adıgüzel, “Bölge seçim kuruluna geldiklerinde çantaların değiştirilip değiştirilemeyeceği konusunda soru işaretleri var. Seçmen bu çantaların gittiği araçları takip edebiliyor” dedi. Gece boyunca Türkiye genelinde yetkililerin çalışacağını söyleyen Adıgüzel, “Türkiye'de 195 bin sandık, yurt dışında ise oyları takip ettiğimiz için kutu kutu incelemek uzun zaman sürecek. Anadolu Ajansı bir şey söylüyor, insanlar 31 Mart 2019'da nasıl kurtulduklarını hatırlasınlar. Biri çıkıp "Ben kazandım" dedi. Manipülasyon olduğu biliniyor. Seçmen belirli aralıklarla CHP'nin o gece yapacağı seçim açıklamaları beklesin. Hemşerilerimizi bilinçsiz bırakmayacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 24 saat, milletvekili seçimleri için de 48 saat itiraz süresi vardır. Son oya kadar sayacağız” dedi.