CHP'den yeni asgari ücret teklifi: Rakamı gören gözlerine inanamadı!













CHP'DEN YENİ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Yeni yıla girerken memurlar, emekliler ve asgari ücretliler arasında ocak ayı faiz artışı heyecanı başladı. Hükümet, herkesin keyif alacağı karakterler geliştirmek için çalışmaya devam ederken CHP'den asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Geçtiğimiz günlerde asgari ücretlilerin yüksek gelir vergisi altında ezileceğini söyleyen CHP, gelir vergisi dilimini güncellemek için yasa tasarısı teklifi verdi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, tarafından hazırlanan yasa tasarısında gelir vergisi sınıflandırmasını güncellenmesi yer aldı.TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa tasarısı, mevcut tarife oranını değiştirerek dar gelirlilerin yüksek vergi ödemesinin önüne geçmeyi amaçlıyor, bu da dar gelirlilerin yüksek vergi ödemesi anlamına geliyor. CHP'li grup genel başkan yardımcısı tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa tasarısında, gelir vergisi kanunu ile damga vergisi kanununda değişiklik yapılması öngörülüyor.Teklif, gelir vergisi sınıflandırmasını yeniden güncelleyecek ve ücretlilere yapılan tüm ödemeleri damga vergisinden muaf tutarak, yüksek gelir vergileri altında ezilen ücretlilerin “huzura” kavuşmasını sağlayacaktır.CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin asgari ücret zamlarına ilişkin yeni alınan bir kararı kamuoyuna açıkladı. Seyit Torun, partisinin Ordu İl Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Torun, 2023 asgari ücreti sorulduğunda Torun, asgari ücret her yükseldiğinde buna paralel olarak vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyledi. Seyit Torun, konuşmasında ayrıca yeni asgari ücretin 10 bin liranın üzerinde olması gerektiğini dile getirdi.