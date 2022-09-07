Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali açılışına katılan Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açılış töreninde konuşma yapan CHP Genel Başkanı, ülkenin barışa, huzura ihtiyacı olduğunu ve Türkiye'nin huzura kavuşması için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Millet İttifakı'nda ki HDP eleştirilerine de cevap vermeyi geciktirmedi. Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: 'Kavgaları, ayrışmaları değil, beraber güçlü olmayı istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Altı parti olarak altı lideriz. Altı parti lideri de ülkemizde barış, huzur istiyor. Hepimiz beraber yaşamak beraber kucaklaşmak istiyoruz. Kavgayı değil beraber güçlü olmayı temenni ediyoruz. Bizleri ayırmak isteyen başkaları. Ama bizleri bölemeyecekler, ayrıştıramayacaklar' dedi.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 18:08
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Şimdi kavga zamanı değil birlikte olmanın zamanıdır!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılığı bir açılış töreninde konuşma yaptı. Ülkenin huzuru kavuşması için çalışmalar yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu altılı masayı da ele aldı. Konuşmasında 'Kavga zamanı değil beraberlik zamanı' diyen Kılıçdaroğlu birlik ve beraberliği vurguladı. İşte ayrıntılar.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 18:08
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