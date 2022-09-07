CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Şimdi kavga zamanı değil birlikte olmanın zamanıdır!













'Kavgadan usandık artık'

Zaman beraberlik zamanı

Her zaman beraberlikten yanayız

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali açılışına katılan Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açılış töreninde konuşma yapan CHP Genel Başkanı, ülkenin barışa, huzura ihtiyacı olduğunu ve Türkiye'nin huzura kavuşması için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Millet İttifakı'nda ki HDP eleştirilerine de cevap vermeyi geciktirmedi. Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: 'Kavgaları, ayrışmaları değil, beraber güçlü olmayı istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Altı parti olarak altı lideriz. Altı parti lideri de ülkemizde barış, huzur istiyor. Hepimiz beraber yaşamak beraber kucaklaşmak istiyoruz. Kavgayı değil beraber güçlü olmayı temenni ediyoruz. Bizleri ayırmak isteyen başkaları. Ama bizleri bölemeyecekler, ayrıştıramayacaklar' dedi.CHP lideri sözlerine devam ederken 'Allah aşkına kavgadan bıktık. Kardeş kardeşin kötülüğünü ister oldu, sorgular oldu. Komşumuzu sorgulamaya başladık. Yetmez mi artık. Neden kucaklaşmıyoruz, neden helallik almıyoruz. İlla ki kavga mı etmeliyiz.' dedi. Kavga ile değil beraberlikle devam edeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu sözlerine devam etti: 'Kıymetli Ankaralı kardeşlerim. Bizler Kurtuluş Savaşı'nı veren bir milletten geliyoruz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı birlikte verdik.''Şimdi kavga etmenin zamanı değil, birlik ve beraberlik olmanın zamanıdır. Hiçbir kimseyi, grubu ayırmadan bayrak ve vatan toprağına bağlı kalındığı sürece herkesin bizim başımızın üzerinde yeri vardır. İki çizgimiz var. vatan ve bayrak... Bayrağını ve vatanını seven herkese başımızın üstünde yeri var. Şu iki konuda da ödün vermeyiz asla. Bu ülkede birlikte yaşayacağız. Al şanlı bayrağımızın altında gururumuz ve onurumuzla...'Bizler Millet İttifakı olarak son derece kararlıyız. Ülkemizi karanlıktan aydınlığa kavuşturacağız. Ekonomiyi düzelteceğiz, kavgalara bir son vereceğiz. Ülkemize, sofralarınıza bereket ve huzuru getireceğiz. Komşu, komşu ile huzur içinde selamlaşıp, kucaklaşabilecek. Bizde ayrılık yok beraberlik var. Her zaman bunu savunduk savunmaya da devam edeceğiz.