CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı soruşturmasında 4 kişi yakalandı!













İstanbul Valiliği tarafından yapılan bir açıklamada, dün CHP İstanbul'un Seyrantepe ilçesinde bulunan İl Başkanlığı binasına karşı bir araçtan düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak 4 kişinin tutuklandığı bildirildi. Şüphelilerin, ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada henüz yakalanamayan firari şüpheli E.D'nin de yakalanması ile ilgili başlatılan çalışmaların devam ettiği aktarıldı.Valilik kanalında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "6 Nisan günü saat 04:00 sularında Nef Stadyumu’ndan TEM Otoyolunun Edirne tarafına seyir halinde ilerleyen bir aracın içinden CHP'nin İl Başkanlığı Binasının civarındayken silahla ateş edildiğine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında; çevrede bulunan plaka algılama ve tanıma sistemlerinden elde edilen kamera görüntülerinin incelendiği ve olayda kullanıldığı tespit edilen 4 VLE ... plakasına sahip özel otomobilin A.P adında bir kişinin üzerine olduğu belirlenmiştir. Otomobilin içinde yapılan aramalarda ise; 1 silah, 15 adet fişek ele geçirilmiş olup, şüpheli F.E.E'nin evinmdeki aramalarda da 3.77 gr. uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet hassas teraziye el konulmuştur."