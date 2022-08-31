CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Turan Dumlu;Türkiye'nin Geleceği İçin CHP İktidar Olmalıdır

Kocaeli ilinden sorumlu olan CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Turan Dumlu yapılacak olan seçimler için tahminlerini belirtti. Türkiye'nin iyiye gitmesi adına iktidara CHP'nin gelmesi gerektiğini savunan Dumlu, yapılacak olan değişikliklere değinerek yeni Türkiye'nin aşamalarını sıraladı. İşte, Türkiye iktidarına CHP gelirse nelerin değişeceği haberimizde yer almaktadır.
CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Turan Dumlu'dan değişikliklerİktidara CHP'nin gelmesiyle beraber iş garantisi verileceği ilk sırada yer almaktadır. Bununla beraber taşeron işçilere kadro, asgari ücretin artışı, gün geçtikçe artan şiddetin azalması, basında özgürlük gibi temel sorunlar iyileştirmeye gidileceği duyuruldu.
Çalışan emekli
-Emekli maaşları ile çalışan maaşları arasındaki "uçurum" kapanacak -Emekli maaşları, gıda fiyat artışına ve refah payı artışına bağlı olarak yükselecek -Bakıma muhtaç emekliler ve yakınlarının sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanacak -Bankalara emeklilere, kamu çalışanları ile aynı oranda promosyon ödeyecek -Emeklilere uygun fiyatla gezi ve tatil olanağı sağlanacak -Emekliler arasındaki eşitsizliği giderecek adil bir intibak yasası çıkarılacak -Emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülecek -Emekliden alınan muayene ve katılım payı kalkacak -Çalışan emeklilerden kesilen sosyal güvenlik destek primi kalkacak