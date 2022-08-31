SİYASET
31 Ağustos 2022 - 19:09

CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Turan Dumlu;Türkiye'nin Geleceği İçin CHP İktidar Olmalıdır

Seçimlerin yaklaşması üzerine birçok siyasetçi görüşlerini ön plana çıkarırken CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Turan Dumlu verdiği röportaj ile dikkatleri üzerine çekti. CHP iktidar olmalıdır sözleriyle gündeme gelen Dumlu, iktidar CHP geldiğinde nelerin değişeceğini açıkladı. İşte, CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Turan Dumlu'nun iktidar hakkında söyledikleri haberimizde yer almaktadır

SİYASET
31 Ağustos 2022 - 19:09
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CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Turan Dumlu;Türkiye'nin Geleceği İçin CHP İktidar Olmalıdır


Kocaeli ilinden sorumlu olan CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Turan Dumlu yapılacak olan seçimler için tahminlerini belirtti. Türkiye'nin iyiye gitmesi adına iktidara CHP'nin gelmesi gerektiğini savunan Dumlu, yapılacak olan değişikliklere değinerek yeni Türkiye'nin aşamalarını sıraladı. İşte, Türkiye iktidarına CHP gelirse nelerin değişeceği haberimizde yer almaktadır.

CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Turan Dumlu'dan değişiklikler

İktidara CHP'nin gelmesiyle beraber iş garantisi verileceği ilk sırada yer almaktadır. Bununla beraber taşeron işçilere kadro, asgari ücretin artışı, gün geçtikçe artan şiddetin azalması, basında özgürlük gibi temel sorunlar iyileştirmeye gidileceği duyuruldu.

Çalışan emekli



-Emekli maaşları ile çalışan maaşları arasındaki "uçurum" kapanacak

-Emekli maaşları, gıda fiyat artışına ve refah payı artışına bağlı olarak yükselecek

-Bakıma muhtaç emekliler ve yakınlarının sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanacak

-Bankalara emeklilere, kamu çalışanları ile aynı oranda promosyon ödeyecek

-Emeklilere uygun fiyatla gezi ve tatil olanağı sağlanacak

-Emekliler arasındaki eşitsizliği giderecek adil bir intibak yasası çıkarılacak

-Emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülecek

-Emekliden alınan muayene ve katılım payı kalkacak

-Çalışan emeklilerden kesilen sosyal güvenlik destek primi kalkacak

Turan Dumlu kimdir

Turan Dumlu kimdir?

1952 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Dumlu, ilk ve ortaokul eğitimini memleketinde alırken lise hayatını Erzurum'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan başarılı iş adamının babası 20 CHP Ağrı Doğubeyazıt İlçe başkanlığı yaptı. Üniversite hayatından mezun olduktan sonra siyasete atılan Dumlu, 1987 Kocaeli 2. bölgede milletvekili adayı ve 1991 Kocaeli 1. bölge milletvekili adayı oldu ancak meclise giremedi. 30 Mart yerel seçimlerinde CHP Gölcük belediye başkan adayı oldu. Partisinin oylarını %110 artırarak 18 Bin olan oylarını 37 Bin 500'e çıkardı.07 Haziran 2015 seçimlerinde CHP’den 4.sıra Kocaeli milletvekili adayı oldu. CHP'nin yanı sıra farklı partilerden de aday olan Dumlu oylarını toplamaya devam etmetedir. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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